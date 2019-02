Alexandre Garcia, do R7

Floriano Peixoto será o oitavo general do governo Bolsonaro Generais já ocupam a vice-presidência, o Ministério da Defesa, duas pastas com status de ministério, duas secretarias e o cargo de porta-voz do governo Floriano Peixoto

Floriano Peixoto será Secretário-Geral da Presidência Sérgio Dutti/Estadão Conteúdo – 23.1.2010

Floriano Peixoto Vieira Neto, que assumirá o comando da Secretaria-Geral da Presidência após a demissão de Gustavo Bebianno, será o oitavo general a ocupar um cargo no alto escalão do governo do presidente Jair Bolsonaro.

Entre os postos com cargo de ministério ocupados por generais, Vieira Neto aparecerá ao lado de Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Fernando Azevedo e Silva (Defesa) e Carlos Alberto dos Santos Cruz (Secretaria de Governo).

Hamilton Mourão (Vice-presidente), Marco Aurélio Vieira (Secretário Especial de Esporte), Maynard Marques de Santa Rosa (Secretário de Assuntos Estratégicos) e Otávio Santana do Rêgo Barros (Porta-voz da Presidência) completam a lista dos generais ocupantes do primeiro escalão do governo Bolsonaro.

Há ainda outros quatro militares que atuam com status de ministro na atual composição do governo, sendo eles dois capitães, um almirante e um tenente-coronel.

Confira a seguir todos os integrantes do governo com patente das Forças Armadas:

• General Hamilton Mourão — Vice-presidente da República;

• General Augusto Heleno — Ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

• General Fernando Azevedo e Silva — Ministro da Defesa;

• General Carlos Alberto dos Santos Cruz — Ministro da Secretaria de Governo;

• General Floriano Peixoto Vieira Neto — Ministro da Secretaria-Geral da Presidência;

• General Marco Aurélio Vieira — Secretário Especial de Esporte;

• General Maynard Marques de Santa Rosa — Secretário de Assuntos Estratégicos;

• General Otávio Santana do Rêgo Barros — Porta-voz da Presidência da República;

• Capitão Tarcísio Gomes de Freitas — Ministro da Infraestrutura;

• Capitão Wagner Rosário — Ministro da Controladoria Geral da União;

• Almirante Bento Costa Lima Leite — Ministro de Minas e Energia;

• Tenente-coronel Marcos Pontes — Ministro da Ciência e Tecnologia;