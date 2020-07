Forças Armadas atuam no combate a incêndio no Pantanal Operação será coordenada pelo Comando do 6º Distrito Naval, na cidade de Ladário em conjunto com técnicos do Ibama e bombeiros Incêndio Pantanal

Forças armadas vão auxiliar no combate de incêndio Ministério da Defesa/Divulgação

As Forças Armadas começam a atuar neste sábado (25), no combate a incêndio no Pantanal mato-grossense. O Ministério da Defesa (MD) atendeu a uma solicitação feita pelo governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, que também decretou estado de emergência.

A operação será coordenada pelo Comando do 6º Distrito Naval, na cidade de Ladário (MS). Participam da operação helicópteros da Marinha e do Exército, além de brigadistas. Um avião C-130 Hércules, da Força Aérea, munido com o sistema de combate a incêndio também será empregado nessa missão.

Na manhã deste sábado, ocorreu, na sede do Comando do 6º Distrito Naval, a primeira reunião de coordenação, envolvendo agentes federais e estaduais. Uma aeronave UH-12 Esquilo, da Marinha, decolou para realizar missão de reconhecimento, transportando técnicos do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e do Corpo de Bombeiros, posteriormente, iniciar o combate ao incêndio utilizando “bambi bucket” (dispositivo de combate a incêndios que permite aos operadores dessas aeronaves chegarem mais perto de incêndios e despejar água e espuma de forma mais precisa).