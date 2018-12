Formado no exterior tem novo prazo para escolher vaga no Mais Médicos Ministério da Saúde prorrogou data para a escolha de vagas de médicos que já enviaram documentação para participar do programa Ministério da Saúde prorroga para médicos formados no exterior participar do Mais Médicos

O Ministério da Saúde prorrogou o prazo para escolha de vagas por médicos formados fora do país e que já enviaram documentação para participar do Programa Mais Médicos.

Brasileiros graduados no exterior têm até os dias 23 e 24 de janeiro para selecionarem os municípios de alocação. Já nos dias 30 e 31 de janeiro, médicos estrangeiros terão acesso ao sistema para optarem pelas localidades em aberto.

De acordo com a pasta, 10.205 profissionais brasileiros e estrangeiros com habilitação para exercício da medicina no exterior (sem registro no Brasil) completaram a inscrição no programa. As documentações ainda estão em análise. A publicação da validação dos médicos brasileiros aptos à escolha de municípios está prevista para 22 de janeiro e a dos estrangeiros, para 29 de janeiro, conforme o novo cronograma.

Mais de 10.205 médicos formados no exterior já completaram a inscrição no programa - Divulgação prefeitura de Suzano SP

Inicialmente, foram disponibilizadas 842 vagas em 287 municípios e 26 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). Os postos abertos são referentes às localidades não ocupadas na segunda seleção aberta para médicos que possuem registro no Brasil. Dados do ministério apontam que 1.707 profissionais escolheram localidades. Eles devem se apresentar entre os dias 7 e 10 de janeiro.

“Os profissionais que decidirem não comparecer mais às atividades devem informar ao município alocado, que comunicará a desistência ao Ministério da Saúde. Os candidatos que desistirem dos postos terão as vagas colocadas de volta ao edital do Mais Médicos e o sistema será atualizado com as vagas disponíveis para os profissionais formados no exterior”, informou a pasta.

Confira o cronograma das próximas etapas:

De 07/01 a 10/01 – apresentação nos municípios dos médicos com registro no Brasil.

De 23/01 a 24/01 – médicos brasileiros formados no exterior escolhem vagas disponíveis.

De 30/01 a 31/01 – médicos estrangeiros formados no exterior escolhem vagas disponíveis.