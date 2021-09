Apoiadores ocupam a Paulista em ato a favor de Bolsonaro em SP

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tomam a avenida Paulista nesta terça-feira (7) em ato a favor do governo, contra o STF (Supremo Tribunal Federal)

Bolsonaro discursou para os seus apoiadores, presidente subiu o tom e voltou a criticar os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e Luís Barroso, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral)

Para os seus seguidores, Bolsonaro chegou a chamar o ministro Alexandre de Moraes de 'canalha' e disse que não cumprirá mais as suas ordens. Também culpou o ministro Barroso pelas derrotas das principais bandeiras bolsonaristas como o voto impresso

"Tenho apoio de vocês. Enquanto vocês estiverem ao meu lado estarei sendo o porta-voz de vocês. Não existe satisfação maior do que estar no meio de vocês. Podem ter certeza, onde vocês estiverem eu estarei. Cumprimento patriotas que estão em todos os lugares desse Brasil hoje se manifestando por liberdade. O povo acordou", discursou

Durante ato, apoiadores atacam ministro Alexandre de Moraes do STF

Durante a manifestação, apoiadores, muitos sem máscara apesar da pandemia de covid-19, pediam a instauração de um tribunal militar no país

Pedidos para o fechamento do STF (Superior Tribunal Federal) foram erguidos em cartazes e banners por diversos apoiadores de Bolsonaro durante a manifestação

Manifestantes participam de ato a favor do governo Bolsonaro, pelo fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal e por intervenção militar

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 07.09.21