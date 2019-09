Bolsonaro participa de desfile ao lado de bispo Edir Macedo e Silvio Santos

O presidente Jair Bolsonaro participou na manhã deste sábado (7) do seu primeiro desfile cívico-militar como presidente da República. O evento começou pontualmente às 9h e o presidente vestia a faixa presidencial. Ele chegou ao lado do filho Carlos Bolsonaro.



Na tribuna de autoridades, o presidente estava acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que estava com vestido amarelo, do bispo Edir Macedo, fundador e líder da Igreja Universal do Reino de Deus e esposa Ester Bezerra, e do apresentador e dono do SBT, Silvio Santos e a esposa Íris Abravanel. O vice-presidente Hamilton Mourão e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), o vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP) também estavam presentes, além do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) também estava na tribuna e a filha de Bolsonaro e Michelle, Laura

Bispo Edir Macedo, fundador e líder da Igreja Universal do Reino de Deus, na tribuna de autoridades do desfile de 7 de setembro em Brasília



O presidente Jair Bolsonaro quebrou o protocolo e desfilou à pé com ministros Onyx Lorenzoni, Casa Civil e Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública

Na tribuna de autoridades, o bispo Edir Macedo, fundador e líder da Igreja Universal do Reino de Deus com a esposa Ester Bezerra e o ministro da Secretaria de Governo, general Ramos

Na tribuna de autoridades, o presidente Jair Bolsonaro ao lado do CEO da Grupo Record, Marcus Vinícius Vieira, e sua esposa, Ângela Vieira

Na tribuna de autoridades durante o desfile, o CEO da Grupo Record, Marcus Vinícius Vieira, e o vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP)