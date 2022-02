Invasão russa da Ucrânia e os impactos no mundo marcam a semana

A Rússia decidiu atacar a Ucrânia nesta quinta-feira (24), após quatro meses de crise com o Ocidente. É a mais grave crise militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, e a maior operação desde que os Estados Unidos invadiram o Iraque, em 2003. Desde a invasão, mais de 50 mil ucranianos fugiram de seu país Daniel LEAL / AFP

O corpo de Paulinha foi velado na quinta (24) e sexta-feira (25) na cidade natal da cantora, em Simão Dias, em Sergipe. A cerimônia foi aberta aos fãs, que prestaram as últimas homenagens para a artista. O sepultamento foi restrito a familiares e amigos próximos de Paulinha Emanuel Rocha/Brazil News

Estudo associa níveis elevados de estrogênio a menor risco de morte por Covid-19. Pesquisadores analisaram dados de mais de 16 mil mulheres entre 50 e 80 anos diagnosticadas com a doença e concluiu que mulheres que suplementavam o hormônio estrogênio na pós-menopausa tiveram menos risco de morte pelo SARS-CoV-2. Os resultados foram publicados recentemente no periódico científico BMJ

Freepik

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou em caráter emergencial o primeiro medicamento que pode ser usado na prevenção da Covid-19. O Evusheld, que combina os anticorpos monoclonais cilgavimabe e tixagevimabe, foi desenvolvido pela farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca e foi liberado como profilaxia pré-exposição (antes de a pessoa ter contato com alguém infectado) Divulgação/AstraZeneca

Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, comprovou que mesmo as pessoas que sofreram com um quadro leve de Covid-19 apresentaram risco aumentado para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares no decorrer de um ano após a infecção Freepik

O Ministério da Saúde começou a receber na última terça-feira (22) o primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 fabricadas integralmente no Brasil por Bio-Manguinhos (Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos), que faz parte da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), no Rio de Janeiro Fernando Brito/MS

Um cansaço que não melhora nem mesmo após uma noite de sono, mal-estar depois de realizar esforços físicos ou mentais, dificuldade para organizar ideias e até para permanecer em pé. Esses sintomas, quando persistem por mais de seis meses, sugerem uma doença pouco conhecida, mas que tem sido experimentada por algumas pessoas após a Covid-19: a SFC (síndrome da fadiga crônica), também chamada de encefalomielite miálgica Freepik

Um incêndio atingiu o Mavsa Resort, em Cesário Lange, no interior de São Paulo, deixou ao menos 16 pessoas feridas na noite de segunda-feira (21). Seis vítimas, em estado grave, foram levadas por ambulâncias à Santa Casa do município e à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Tatuí. Segundo a Santa Casa, somente no local 16 pessoas foram atendidas — número superior ao informado pelo Corpo de Bombeiros (12), uma vez que algumas vítimas foram socorridas por outros meios. Já a UPA de Tatuí informou ter recebido nove pessoas, das quais cinco permanecem internadas ali – duas em estado grave Reprodução

O júri popular dos réus acusados da morte da família Gonçalves, encontrada carbonizada no ABC paulista no início de 2020, marcado para as 10h na segunda-feira (21), foi adiado para o dia 13 de junho. A decisão, segundo informou o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), se deu pela ausência de uma das testemunhas. Na nova data, Anaflávia Gonçalves, Carina Ramos e os outros três presos responderão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado — meio cruel, motivo torpe e sem chance de defesa às vítimas —, de ocultação de cadáver, roubo circunstanciado e associação criminosa. Anaflávia foi acusada de planejar, junto de sua ex-namorada, Carina, o crime contra a própria família: Romuyuki e Flaviana Gonçalves, seus pais, e Juan Victor, de 15 anos, seu irmão Reprodução Record TV

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou pelas redes sociais, na segunda-feira (21), que o número de internações por Covid-19 no estado registra queda nos últimos sete dias tanto em leitos de enfermaria quanto em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva). Segundo o governo, hoje 47% dos leitos de enfermaria estão ocupados, contra 58% na última semana. O mesmo cenário foi verificado em UTIs, que passaram de 68% para 58% no estado Reprodução/Flickr - 18.01.2022

A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo identificou na sexta-feira (18) mais um caso da sublinhagem BA.2 da variante Ômicron no município, considerada ainda mais transmissível por cientistas. O novo caso foi constatado em um homem de 45 anos que vive em Ferraz de Vasconcelos. Ele foi atendido pelo sistema de saúde da cidade de São Paulo, e a subvariante foi identificada a partir da análise genômica do coronavírus, em parceria com o Instituto Butantan. O homem já havia recebido três doses da vacina contra a Covid-19, mas começou a sentir os primeiros sintomas no dia 30 de janeiro. Ele cumpriu quarentena de 14 dias e se recuperou sem sequelas MISTER SHADOW - 24.04.2021/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO

Estalos e rachaduras nas paredes e no chão de uma das salas da Universidade Ibirapuera, localizada na avenida Interlagos, na Chácara Flora, na zona sul de São Paulo, causaram pânico em pessoas que prestavam concurso para a Petrobras, no domingo (20). O Corpo de Bombeiros e Defesa Civil foram ao local para vistoriar a estrutura. A instituição foi parcialmente interditada. De acordo com informações, cerca de oito mil pessoas compareceram ao prédio da universidade para prestar o concurso. Por volta de 13h30, um grande estalo na sala 172 do 3º andar do edifício assustou os candidatos. Após o barulho, uma grande rachadura no chão e na parede da sala foi vista pelos presentes Divulgação/Universidade Ibirapuera

O ex-deputado federal Paulo Maluf está internado com Covid-19 desde a noite de sexta-feira (18), no Hospital Vila Nova Star, na Vila Nova Conceição, zona sul de São Paulo (SP). Segundo um assessor, apesar de o político apresentar melhoras em seu estado de saúde, ainda não há previsão de alta. A reportagem entrou em contato com a assessoria do hospital para obter mais informações. Porém, não houve retorno da unidade Rovena Rosa/Agência Brasil - 07.03.2016

As concessionárias e a Secretaria de Logística e Transporte de São Paulo vão implantar a Operação Carnaval entre os dias 25 de fevereiro e 2 de março. A expectativa é de que mais de 4,6 milhões de veículos percorram as principais rodovias concedidas no estado. "Essa operação é fundamental para garantir a qualidade do tráfego no feriado e para assegurar a circulação a contento das pessoas que utilizam as vias", afirmou João Octaviano Machado Neto, secretário estadual de Logística e Transportes Record TV

O equipamento Shield, mais conhecido como tatuzão, permanece no túnel onde ocorreu um acidente que abriu uma cratera na marginal Tietê, em São Paulo, no dia 1º de fevereiro, em uma obra do Metrô. O equipamento foi alagado pelo líquido que vazou da rede de esgoto, que se rompeu. Segundo a empresa Acciona, responsável pela construção da Linha 6-Laranja, tanto o tatuzão quanto uma máquina semelhante, que operava em outro trecho na mesma obra, se encontram parados nos túneis. "Somente após a conclusão da drenagem, que está em curso, será possível avaliar danos aos equipamentos e iniciar seu reparo", afirmou a empresa espanhola Foto Edu Garcia/R7 - 11.02.2022

A Anafe (Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais) divulgou uma nota na terça-feira (22) após o pedido de exoneração coletiva dos advogados do MEC (Ministério da Educação). Na nota, a entidade expressa "preocupação" e pede que a situação seja esclarecida "urgentemente". Na última quinta-feira (17), um grupo de 11 advogados da União comunicaram a exoneração coletiva, ressaltando a defesa da “supremacia do interesse público sobre o privado”. O grupo teria ficado incomodado com uma declaração do ministro Milton Ribeiro durante um evento interno. Segundo relatos, o ministro teria dito que a consultoria jurídica impedia que grupos privados sérios tivessem acesso ao MEC Marcelo Camargo/Agência Brasil

A ativista paquistanesa e vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Malala Yousafzai, enviou uma carta ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pedindo um maior empenho do Congresso brasileiro na discussão de pautas que diminuam a taxa de evasão escolar no país, sobretudo entre meninas. Segundo Malala, o parlamento tem de estabelecer uma agenda que priorize o financiamento contínuo da educação pública no Brasil, assim como a busca ativa por crianças que estão fora da escola e enfrentam situações mais desafiadoras para voltar à sala de aula Drew Angerer/Getty Images

Já está disponível para consulta a lista com o resultado da chamada regular do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) no site do programa na internet. Os aprovados neste primeiro semestre devem realizar a matrícula até o dia 8 de março diretamente na instituição de ensino em que foi concedida a vaga. Foram disponibilizadas 221.790 vagas para ingresso em 6.146 cursos de graduação em 125 instituições públicas de ensino superior – mais de 84,5% delas federais (universidades e institutos) CAIO ROCHA/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO - 15.02.22

O senado aprovou na terça-feira (22) a criação de um programa educacional com o objetivo de reduzir a evasão escolar e reinserir alunos que deixaram de frequentar as aulas, sobretudo durante a pandemia de Covid-19.O PEAA (Programa Emergencial de Aprendizagem dos Estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Médio e de Acolhimento à Comunidade Escolar das Redes Públicas de Educação Básica) foi aprovado por unanimidade e segue para apreciação da Câmara dos Deputados Edu Garcia/R7 - 11.02.2022

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou na última segunda-feira (21) um decreto no qual reconhece as regiões separatistas pró-Rússia no território leste da Ucrânia. A atitude do mandatário russo legitimou as repúblicas autoproclamadas de Donetsk e Lugansk, apesar da opinião contrária da comunidade internacional Alexey Nikolsky/Sputnik/AFP - 21.2.2022

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou na última terça-feira (22) as primeiras sanções econômicas contra a Rússia. Bancos estatais russos e outras instituições financeiras sofrerão cortes de investimentos e financiamentos ocidentais. De acordo com Biden, a elite russa será a próxima a sofrer sanções com a escalada das tensões. O presidente americano ressaltou que todas as medidas estão alinhadas com os parceiros ocidentais Brendan Smialowski/AFP - 22.2.2022

O Parlamento da Ucrânia aprovou na última quarta-feira (23) a implementação do estado de emergência decretado pelo presidente do país, Volodmir Zelenski, diante do agravamento da situação no leste do país e da ameaça militar russa. A medida extraordinária, que vale para todo o país, exceto as regiões de Donetsk e Lugansk, que estão sob administração político-militar desde 2014, recebeu o aval de 335 dos 339 parlamentares presentes Sergei Supinsky/AFP - 23.2.2022

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou na quinta-feira (24) que autorizou uma operação militar no leste da Ucrânia. Em pronunciamento na TV, Putin afirmou que a ação visa desmilitarizar o país vizinhos, mas não ocupá-lo. Segundo o presidente russo, a operação militar quer proteger a região de Donbass, no leste do país. Apesar da afirmação de Putin, correspondentes de agências internacionais relatavam explosões na capital Kiev

Alexey Nikolsky/AFP - 21.02.2022

O primeiro dia de ataques contra a Ucrânia terminou com 137 mortos, entre soldados e civis, e 316 feridos. A informação foi passada por Volodmir Zelenski, presidente ucraniano, na última quinta-feira (24). O governo do presidente Volodmir Zelenski pediu à população da Ucrânia que doe sangue e que, caso precise de assistência médica, busque atendimento fora de hospitais Aris Messinis/AFP - 24.2.2022

Forças russas chegaram a Kiev na última sexta-feira (25). Há registros de tiros e explosões no segundo dia da invasão russa da Ucrânia. A capital ucraniana sofreu bombardeios durante a noite. Sirenes soaram na capital ucraniana como alerta para população procurar abrigos antiaéreos e estações de metrô Daniel LEAL / AFP

Mais de 50 mil ucranianos fugiram de seu país desde o início da invasão russa, na quinta-feira (24), informou o alto comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi, na última sexta (25). "Mais de 50 mil refugiados ucranianos fugiram de seu país em menos de 48 horas, a maioria em direção a Polônia e Moldávia. E muitos outros se dirigem para as fronteiras", tuitou Grandi, que na véspera informou que o conflito já tinha deixado cerca de 100 mil deslocados internos na Ucrânia por causa do conflito Maciej Luczniewski/NurPhoto via Reuters

Os países da União Europeia chegaram, na última sexta-feira (25), a um acordo para impor sanções ao presidente russo, Vladimir Putin, e a seu ministro das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, em resposta pela ofensiva russa na Ucrânia, disseram diferentes fontes diplomáticas à AFP. Segundo essas fontes, o bloco adotaria um congelamento de bens, ou ativos, que Putin ou Lavrov possuem no espaço europeu. A medida será adicionada ao pacote de sanções que os líderes europeus aprovaram na quinta-feira (24) e que os chanceleres devem validar nesta sexta-feira Alexey Nikolsky/Sputnik/AFP - 25.2.2022