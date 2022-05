Lucro da Petrobras e maior taxa de juros em 5 anos marcam a semana

O percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer alcançou 77,7% em abril, o maior nível de toda a série histórica da pesquisa realizada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), apurada desde 2010 Marcello Casal jr/Agência Brasil

A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 44,5 bilhões no primeiro trimestre de 2022, valor que corresponde a uma disparada ante o valor de R$ 1,1 bilhão obtido no mesmo período do ano passado. A rentabilidade recorde da estatal foi alvo de críticas do presidente Jair Bolsonaro

Sergio Moraes/Arquivo Reuters

O MPF (Ministério Público Federal) acionou a Justiça Federal em Brasília para que o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgue dados do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2020 e do Censo Escolar da Educação Básica de 2021. O órgão deixou de divulgar parte das informações sobre os exames, retirando o conteúdo que permite analisar os resultados por raça, renda e escola. A ação foi instaurada a partir de representação de deputados federais, que apontaram o fato de que o Inep, ligado ao MEC (Ministério da Educação), deixou de divulgar parte dos dados, o que atrapalha a análise do cenário educacional do país Valter Campanato/Agência Brasil

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) divulgou na segunda-feira (2) o calendário para o vestibular 2023. O período de inscrição será de 5 de setembro a 10 de outubro. Já o prazo para pedidos de isenção ou redução de taxa deverão ser divulgados até o mês de agosto deste ano. De acordo com o calendário divulgado, a primeira fase será realizada no dia 15 de novembro. Os aprovados para a segunda fase farão nova prova no dia 19 de dezembro Igor do Vale/Folhapress - 3.5.21

A Câmara dos Deputados concluiu na terça-feira (3) a votação de uma medida provisória do governo federal para ampliar o acesso de estudantes ao Prouni (Programa Universidade para Todos). Segundo a proposta, qualquer aluno que tenha concluído o ensino médio em escola privada poderá participar do programa. Agora, o texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A redação final da MP institui uma lista de prioridades para a concessão das bolsas do Prouni. Segundo a matéria, professores da rede pública que vão cursar licenciatura ou pedagogia terão preferência Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados - 4.5.2022

O MEC (Ministério da Educação) divulgou na quarta-feira (4) um documento com informações sobre as provas do Novo Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que valerá a partir de 2024, que deverá avaliar os estudantes conforme a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) com ênfase em língua portuguesa e matemática. As provas também devem avaliar os estudantes segundo os itinerários formativos — o participante poderá optar por um entre quatro blocos, de acordo com a área de conhecimento escolhida para o nível superior CLÁUDIO REIS/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO - 29.3.22

O MEC (Ministério da Educação) prorrogou o prazo para a convocação, por meio da lista de espera, dos candidatos inscritos para o 1º processo seletivo de 2022 do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).O comunicado foi feito na quarta-feira (4), período do qual se encerraria o prazo, mas ampliado para às 23h59 do dia 26 de maio. A iniciativa prevê uma maior ocupação das vagas ofertadas, já que não será realizado o processo de ocupação de vagas remanescentes Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Os participantes da edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) também poderão pagar a taxa de inscrição, no valor de R$ 85, por meio do Pix ou cartão de crédito. A informação foi anunciada pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pela aplicação do exame, na quinta-feira (5).A taxa pode ser paga até o dia 27 de maio e a inscrição só é válida após a confirmação do pagamento. A nova opção de pagamento foi confirmada na sexta-feira (6) no DOU (Diário Oficial da União) Marcello Casal/Agência Brasil

A diferença do desempenho de meninas e meninos em matemática, na educação básica, diminuiu, segundo revela relatório da Unesco (Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura), divulgado nesta semana. Ele analisa as diferenças de gênero em 120 países, entre eles o Brasil. Segundo a publicação, a disparidade caiu nos últimos 20 anos, mesmo em países mais pobres e, em alguns locais, as meninas superaram os meninos nessa área Pixabay

Ss, Vz, CP... Não conhece essas expressões? Abreviações são usadas com frequência por jovens e adolescentes nas redes sociais, principalmente nos aplicativos de conversa. No Dia Mundial da Língua Portuguesa (5 de maio), essa forma de comunicação ilustra as mudanças que ocorrem na língua com o passar dos anos. As abreviações que aparecem nas conversas priorizam as consoantes e a maioria vem de redução de gírias. Ss (sim), Vz (pegar a visão) e CP (se pá) surgiram, na opinião de Raquel Faustino, professora de Linguagens e suas Tecnologias no Ensino Médio Técnico do Senac SP, "como uma forma de comunicação entre os mais jovens, talvez para que os pais não entendam o que está sendo dito, um jeito de eles se identificarem com um grupo" Rovena Rosa/Agência Brasil

O estudo “Percepção dos Professores sobre Educação”, realizado pelo Datafolha com a Fundação Lemann com mais de 1.000 profissionais de educação das redes públicas de todo o país, revelou que mais de 74% apontam a desvalorização da profissão na sociedade. Entretanto, mais da metade dos entrevistados ainda assim recomenda a carreira de professor para um jovem, e 97% deles responderam que gostam de ser professores, além de se sentirem preparados para os desafios em sala de aula Secretaria Estadual da Educação de São Paulo

Uma possível testemunha da morte de Lucilene Maria Ferrari foi encontrada morta em uma lagoa em Porto Ferreira, no interior de São Paulo, um dia depois de tentar conversar com a família para fazer uma revelação sobre o desaparecimento da empresária. A mulher, uma entregadora identificada como Márcia, se aproximou da sobrinha da vítima, Gisele, durante o velório. As informações são da Record TV Reprodução/ Record TV

A prefeitura de São Paulo suspendeu cautelarmente o pagamento do show realizado pela cantora Daniela Mercury em um ato pró-Lula. A gestão municipal optou pela medida enquanto aguarda que uma investigação esclareça se o evento, pago com recursos públicos de emendas parlamentares, teve manifestações político-partidárias



Redes sociais/Reprodução

Uma mulher, de 46 anos, afirma que entrou em trabalho de parto em um táxi, a caminho de um hospital maternidade em Santo André, no ABC Paulista. No meio do trajeto, ela alega que foi levada para São Vicente, no litoral de São Paulo e teve o bebê raptado Reprodução/Record TV - 05.05.2022

A cidade de São Paulo registrou dois casos da subvariante Ômicron XQ. O sequenciamento genético e a confirmação são do Instituto Butantan. A subvariante se forma por meio das junções das sublinhagens BA.1.1 e BA.2, também da variante Ômicron Freepik

A cidade de São Paulo registrou, na manhã de quinta-feira (5), a menor temperatura do ano. Segundo o Climatempo, no Mirante de Santana, na zona norte da capital, os termômetros marcaram 12,6°C entre 6h e 7h. O recorde anterior era de 13,1°C, em 16 de abril



BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO/05/05/2022

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), divulgou na quarta-feira (4) um pacote de medidas de segurança com o objetivo de combater ações de falsos entregadores suspeitos de roubar e furtar celulares de pedestres. "Aqui em São Paulo, o bandido que levantar arma para a polícia vai levar bala, porque é isso que a sociedade está esperando, uma polícia ativa, que dentro dos limites da lei vai agir com muito rigor em relação à criminalidade", afirmou Garcia



Reprodução/Governo do Estado de São Paulo - 04.05.2022

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) anunciou que, a partir de quarta-feira (4), vai dobrar o número de policiais nas ruas da capital paulista, região metropolitana e cidades do interior. Chamada Operação Sufoco, a ação tem como objetivo combater crimes contra o patrimônio, golpes do Pix, furtos e roubos com falsos entregadores, em alta no estado

Divulgação / Governo de SP

Duas novas vítimas se apresentaram à Polícia Civil para denunciar o falso entregador Acxel Gabriel de Holanda Peres, de 23 anos, que assaltou e matou o jovem Renan Silva Loureiro, de 20 anos, na frente da namorada, na semana passada, na zona sul de São Paulo. As denúncias abriram novas investigações pelo 27º DP (Campo Belo) e pela 1ª DISCCPAT (Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio), do Deic Reprodução/ Record TV

Uma fala racista interrompeu a reunião da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) dos Aplicativos de terça-feira (3) na Câmara de São Paulo. O áudio é atribuído ao vereador Camilo Cristófaro (PSB), que acompanhava a sessão de forma remota. “Varrendo com água na calçada. É coisa de preto, né?”, disse a suposta voz do vereador. "Venho de uma geração onde as piadinhas eram normais e preciso passar por uma desconstrução desses preconceitos. Cometi um erro", afirmou o vereador por meio de nota

Reprodução/Redes sociais

Uma mulher branca provocou uma grande discussão na estação Ana Rosa, da linha 1-Azul do Metrô, na zona leste de São Paulo, após fazer um comentário racista a uma passageira negra. A mulher afirmou que o cabelo da usuária do Metrô ao encostar nela "poderia transmitir doença" Reprodução/Record TV - 03.05.2022

Um bebê de 9 meses morreu após se engasgar com um alimento no CEI (Centro de Educação Infantil) Jardim da Conquista II, na travessa Sinhá Moça, zona leste de São Paulo, na quinta-feira (28). A mãe de Marcos Gabriel, Naiara, relatou que a escola a informou que durante o jantar na creche o bebê se engasgou e tossiu. De acordo com ela, os médicos alegaram que a comida havia atingido o pulmão do bebê e que por isso ele não resistiu

Google Street View - 02.05.2022

A Alemanha anunciou, na última segunda-feira (2), que África do Sul, Senegal, Índia e Indonésia são os quatro países convidados para a cúpula do G7, grupo das sete economias mais desenvolvidas do mundo, que acontecerá em junho. O Brasil costumava participar do encontro, mas não entra na lista de países convidados desde 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro passou a ocupar o Palácio do Planalto Reuters

A ONU anunciou, na última terça-feira (3), a retirada "bem-sucedida" de 101 civis há semanas entrincheirados no complexo industrial ucraniano de Azovstal, em Mariupol, cercado pelo Exército russo. Em Zaporizhzhya, destino do comboio, os jornalistas da AFP viram pelo menos cinco ônibus chegando a um centro de recepção Dimitar Dilkoff/AFP - 3.5.2022

A Coreia do Norte lançou na última quarta-feira (4) um míssil balístico, anunciou o Exército sul-coreano, apenas uma semana depois de seu líder, Kim Jong Un, defender a ampliação e o reforço do arsenal nuclear do isolado país comunista. Desde o início do ano, Pyongyang executou 14 testes de armas, que incluíram o primeiro lançamento de um míssil balístico intercontinental desde 2017

Jung Yeon-je/AFP - 04.05.2022

A Rússia anunciou na última quarta-feira (4) um cessar-fogo na siderúrgica de Azovstal, na cidade de Mariupol, e a abertura de um corredor humanitário para civis por três dias a partir da quinta-feira (5). O Ministério da Defesa declarou que "das 8h às 18h (horário de Moscou) nos dias 5, 6 e 7 de maio um corredor humanitário seria aberto no território da usina metalúrgica Azovstal para retirar civis" Andrey Borodulin/AFP - 29.4.2022

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou na última quinta-feira (5) a nomeação de Karine Jean-Pierre como a próxima porta-voz da Casa Branca, concedendo este cargo de alto nível a uma mulher negra e abertamente lésbica pela primeira vez. Jean-Pierre substituirá Jen Psaki, de quem atuou como vice, a partir de 13 de maio, de acordo com um comunicado da Casa Branca Saul Loeb/AFP - 5.5.2022

O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, lançou na última quinta-feira (5) uma campanha global de financiamento para ajudar seu país a vencer a guerra contra a Rússia e reconstruir a infraestrutura danificada pelo conflito. "Em um clique, você pode doar fundos para ajudar nossos defensores, salvar nossos civis e reconstruir a Ucrânia", disse Zelenski em um vídeo postado em sua conta no Twitter, anunciando o lançamento da plataforma, chamada United24 Divulgação/u24

Ao menos 3.309 civis foram mortos e 3.493 ficaram feridos desde que a invasão da Ucrânia pela Rússia começou, em 24 de fevereiro, informou na última sexta-feira (6) o Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Entre os mortos estão 234 menores, e outros 330 jovens com menos de 18 anos ficaram feridos no decorrer do conflito, disse o escritório, chefiado pela alta-comissária Michelle Bachelet Miguel Gutiérrez/EFE

Os restos do maior megaraptor conhecido, com entre 9 e 10 metros de comprimento e que viveu há 70 milhões de anos, foram encontrados no sul da Argentina, informaram à AFP dois paleontólogos que participaram da descoberta. O fóssil do dinossauro carnívoro e com garras de 40 cm foi encontrado em março de 2019, durante uma expedição ao sul da província de Santa Cruz, na Patagônia Juan Mabromata/AFP - 2.5.2022

Pelo menos 500 mil crianças no país não foram vacinadas contra a poliomielite. O número alto de pessoas sem proteção contra a doença levou a Opas (Organização Panamericana de Saúde) a incluir o Brasil na lista dos oito países da América Latina com alto risco de volta da infecção. Nos casos mais graves, a enfermidade pode provocar a paralisia Tânia Rêgo/Agência Brasil - 26.01.2022

A Opas (Organização Pan-Americana da Saúde) afirmou, na quarta-feira (4), que há uma pandemia de saúde mental em curso no continente em razão do aumento de casos de depressão e ansiedade devido à Covid-19 e pediu o reforço dos sistemas de atenção neste campo. “Enquanto estamos atravessando uma pandemia que continua afetando nossa região, com casos de doenças e mortes, assistimos a uma pandemia simultânea de saúde mental que foi abertamente reconhecida na região”, disse a diretora da Opas, Carissa Etienne, em entrevista coletiva virtual Freepik

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou nesta quarta-feira (4), em caráter emergencial, o medicamento oral molnupiravir (nome comercial Lagevrio), desenvolvido pela farmacêutica MSD, para o tratamento de quadros iniciais de Covid-19. A diretora que relatou o processo, Meiruze Freitas, ressaltou em seu voto que a vacinação continua sendo fundamental para o enfrentamento da doença, mas que é importante ter opções de tratamento, especialmente para grupos como idosos e indivíduos imunossuprimidos Reuters - 27.09.2021

O Ministério da Saúde do Peru notificou na quinta-feira (5) a descoberta de uma nova linhagem da variante Ômicron do coronavírus que circula por várias regiões do seu território chamada BA.1.22 e que foi identificada no departamento de Tacna, no sul do país Freepik

O mundo registrou 3,8 milhões de casos de Covid-19 na última semana, a cifra mais baixa desde que os primeiros casos da variante Ômicron, atualmente a dominante no planeta, foram detectados em meados de novembro do ano passado, segundo dados apresentados na quarta-feira (4) pela OMS (Organização Mundial da Saúde) AFP - 10.01.2022