MG: chuva já matou e deixou mais desalojados que o período passado

O atual período chuvoso em Minas Gerais, que termina em março, já matou mais e retirou mais pessoas de casa do que a temporada 2020/2021. Dados da Defesa Civil estadual apontam que ao menos 25 pessoas morreram até o momento - o número não inclui as vítimas do acidente com cânion em Capitólio. No período passado, foram registrados 22 óbitos

Até esta sexta-feira (14), o total de desabrigados e desalojados estava em 40.279, quase 2,5 vezes maior que as 16.206 notificações registradas na temporada anterior

O total de cidades que decretaram estado de emergência também subiu. Em 2020/2021 foram 58 dos 853 municípios mineiros, enquanto em 2021/2022 já são 376

O balanço da Defesa Civil apresenta o comparativo das oito últimas temporadas de chuva. Em nenhuma delas, o total de cidades com declaração de emergência chegou a 300

Os temporais alagaram cidades de diferentes regiões. Em meados de dezembro passado, as regiões norte e do Vale do Jequitinhonha eram as mais afetadas. Neste mês, a área central do Estado também entrou na rota das nuvens

A cidade de Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi uma das inundadas

Os reflexos também foram sentidos no agronegócio, com a inundação de pastos. Animais ficaram sem o que comer e alguns se afogaram nas enchentes

Nesta sexta-feira (14), o governador Romeu Zema (Novo) anunciou a liberação de R$ 560 milhões para as ações de apoio às cidades afetadas. Ele afirma que o valor será destinado "tanto à reconstrução daquilo que foi destruído quanto à ajuda humanitária. Prioritariamente para aquelas pessoas que perderam suas residências"

O político também diz que pediu ao governo federal outros R$ 940 milhões para o trabalho de reconstrução das estruturas destruídas. O valor, no entanto, ainda não foi liberado. Segundo Zema, o repasse depende da apresentação de inventário das perdas

O governador pediu que a Defesa Civil apoie os municípios no trabalho de calcular os danos

No dia 3 de janeiro, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, sobrevoou as cidades mineiras mais afetadas até aquele momento

Nesta sexta-feira (14), a Fiemg (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais) anunciou uma parceria com a Defesa Civil Nacional em prol dos municípios atingidos

