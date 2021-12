Passaporte da vacina e nova alta da taxa de juros marcam a semana

Os beneficiários do Auxílio Brasil começaram a receber o valor de R$ 400. O calendário de pagamentos é semelhante ao do Bolsa Família, com os valores disponibilizados conforme o NIS (Número de Identificação Social) LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

A inflação oficial de preços desacelerou e subiu 0,95% em novembro, maior variação para o mês desde 2015. Apesar da alta inferior à registrada em outubro, o resultado mantém o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) em ascensão para o período acumulado de 12 meses, que agora figura em 10,74%, maior patamar desde novembro de 2003 (11,02%) Tânia Rêgo/Agência Brasil

Um grupo de mais de 200 entidades protocolou um pedido de impeachment do ministro da Economia, Paulo Guedes. A manifestação, elaborada pela Coalizão Direitos Valem Mais, alega que Guedes cometeu crime de responsabilidade durante a gestão da pandemia de Covid-19 Adriano Machado/Reuters - 23.11.2021

Depois da polêmica do Touro de Ouro, instalado em frente à B3 (Bolsa de Valores de São Paulo), no centro da capital, agora uma escultura com a figura de uma vaca magra foi colocada diante do prédio. O animal, pintado de amarelo, está desnutrido, com os ossos à mostra Reprodução / Instagram Marcia Pinheiro

Um professor de matemática da Escola Estadual Professora Lídia Onélia Kalil Aun Crepaldi foi agredido dentro da sala de aula, na tarde desta segunda-feira (6), em Cosmópolis, no interior de São Paulo. As agressões partiram do pai de uma aluna que acusa o professor de assédio. A jovem tem 14 anos e teria ouvido do professor a seguinte frase: "se eu não fosse casado, transaria com você." As informações são da Record TV Reprodução/ Google Maps

O Governo de São Paulo pediu ao governo federal a implementação imediata do passaporte da vacina contra a Covid-19. O anúncio foi feito pelo governador João Doria (PSDB) durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes nesta quarta-feira (8). Segundo ele, se a medida não for adotada no país até o dia 15, o estado vai adotar por ser "um direito que nos cabe" ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 08/12/21

Um dos integrantes da lista de criminosos mais procurados pela Polícia Civil de São Paulo foi preso dentro da comunidade de Paraisópolis, na zona sul da capital, na tarde desta terça-feira (7). Éverton Guimarães Mayer, de 32 anos, está envolvido no sequestro, tortura e execução da policial militar Juliane dos Santos Duarte, em agosto de 2018 Reprodução Record TV

Em assembleia do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, os prefeitos de Santo André, São Caetano do Sul, Diadema, São Bernardo do Campo, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, deliberaram, nesta terça-feira (7), por unanimidade, a proibição das festas de Ano-Novo e do Carnaval em espaços públicos e privados na região por causa da variante Ômicron do coronavírus Google Street View - 07.12.2021

Uma criança de 10 anos morreu após a colisão entre dois carros na avenida Raimundo Pereira de Magalhães, próximo ao trevo de Perus, zona norte de São Paulo, por volta de 0h30 desta terça-feira (7). Outras quatro pessoas ficaram feridas Reprodução Record TV

O governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (6) que vai ampliar o Museu da Diversidade Sexual e criar dois novos espaços culturais: O Museu das Favelas e o Museu das Culturas Indígenas. O investimento estimado é de R$ 40 milhões, conforme o anúncio feito nesta segunda pelo governador João Doria (PSDB) Reprodução / Agência Brasil

O CVCS (Custo de Vida por Classe Social) na região metropolitana de São Paulo acumulou alta de 10,6% nos 12 meses até outubro, maior do que o avanço de 10,27% ocorrido até setembro. O patamar é o mais elevado desde fevereiro de 2016. As informações foram apuradas pela FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo) Teste

Um relatório produzido pelo Banco Mundial, Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), divulgado na última segunda-feira (6), mostra o impacto da pandemia de Covid-19 na educação. De acordo com o estudo, os prejuízos causados pelo fechamento das escolas durante a pandemia podem gerar uma perda de US$ 17 trilhões "em ganhos vitalícios para a geração impactada" Freepik

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) divulgou a lista de aprovados na primeira fase do vestibular na última segunda-feira (6). Os candidatos deverão acessar o site da Fundação Vunesp, responsável pela aplicação do exame, para conferir os nomes e o número de acertos mínimos para a próxima etapa. Os candidatos aprovados deverão fazer a segunda fase no dia 19 de dezembro. As provas serão aplicadas em 31 cidades paulistas e ainda em Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG) Unesp/Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro editou uma MP (Medida Provisória) que institui o Programa Internet Brasil. A iniciativa promove acesso gratuito à internet em banda larga móvel a alunos da educação básica da rede pública e que integram famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único). Os estudantes aptos a participar do programa serão conectados por meio de um chip, pacote de dados ou dispositivo de acesso à internet. Segundo o governo, a implementação ocorrerá de forma gradual e deve atender diferentes alunos da mesma família Marcelo Camargo/Agência Brasil

A pandemia de Covid-19 teve um impacto profundo na educação do país, agravando ainda mais as desigualdades já existentes entre a rede pública e a privada e entre os alunos pobres e ricos, segundo os dados da SIS (Síntese dos Indicadores Sociais) divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Além de terem tido muito menos aulas (presenciais ou remotas) durante a pandemia, os alunos mais pobres ainda enfrentaram as mais diversas dificuldades estruturais Tomaz Silva/Agência Brasil - 21.11.2021

A Polícia Federal investiga se um candidato teria usado celular durante a realização das provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) no último domingo, dia 28 de novembro. A PF cumpriu um mandado de busca e apreensão, determinado pela 3ª Vara Federal Criminal de Belém/PA, na casa de um dos participantes, na capital do estado. Durante o cumprimento da ordem judicial, a polícia coletou provas que confirmam a tentativa do participante de obter vantagem indevida no Enem. A PF investiga se houve a participação de outras pessoas na tentativa de fraude

O neurocirurgião Carlos Gilberto Carlotti Junior, de 61 anos, foi escolhido na quarta-feira (8), pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), como o novo reitor da USP (Universidade de São Paulo). Ele foi o candidato mais votado nas eleições do último dia 25 e assumirá o cargo em 25 de janeiro de 2022. A socióloga Maria Arminda do Nascimento Arruda será a vice-reitora da instituição Marcos Santos/USP Imagens

A Justiça Federal autorizou a retomada do processo de avaliação dos cursos de pós-graduação pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior), mas manteve suspensa a divulgação dos resultados finais. Inseguranças sobre a condução da avaliação na Capes e dificuldades de diálogo com a presidência da instituição motivaram a renuncia de mais trinta e quatro pesquisadores que atuavam na avaliação da área de engenharias da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), vinculada ao MEC (Ministério da Educação), abandonaram o cargo na última terça-feira (7).Desde novembro, 114 pesquisadores das áreas de matemática, física, química e engenharias pediram demissão do órgão Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

Os casos de Covid-19 aumentaram 93% na África em uma semana, informou o escritório regional da OMS (Organização Mundial de Saúde), que também relatou que poucos dos casos da variante Ômicron detectados na África do Sul foram graves Sumaya Hisham/Reuters - 28.11.2021

O diretor-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde) para a Europa lançou na terça-feira (7) um apelo para que a vacinação obrigatória seja adotada apenas como último recurso. Hans Kluge disse que primeiro é preciso sensibilizar a população para a importância de receber a vacina. Só depois de esgotadas todas as alternativas será aceitável impor a vacina aos europeus, acrescentou Flipar

A vacina contra Covid-19 CoronaVac tem-se mostrado eficaz contra a variante Ômicron do coronavírus, disse na terça-feira (7) Weidong Yin, presidente do laboratório chinês Sinovac, responsável pelo desenvolvimento do imunizante. Segundo Weidong Yin, o laboratório trabalha no desenvolvimento de um imunizante específico para a nova cepa Instituto Butantan/Divulgação

A farmacêutica Pfizer anunciou na quarta-feira (8) que três doses do imunizante contra a Covid-19 produzido em parceria com a BioNtech são capazes de neutralizar a variante Ômicron do novo coronavírus. Segundo a empresa, a partir da terceira aplicação os anticorpos neutralizantes da nova cepa aumentam cerca de 25 vezes, na comparação com a proteção após duas doses Geovana Albuquerque/Agência Saúde DF/Agência Brasil

A EMA (Agência Europeia de Medicamentos) declarou na quinta-feira (9) que a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 pode ser administrada de forma "segura e eficaz" três meses após a última injeção. Reprodução/Flickr

A EMA (Agência Europeia de Medicamentos) disse na quinta-feira (9) que a maioria dos casos provocados pela variante Ômicron do coronavírus na União Europeia parecem ser "leves" Flipar

A OMS (Organização Mundial da Saúde) considera que a pandemia de Covid-19 avança agora em duas velocidades: a primeira delas, entre os vacinados, que, embora possam se infectar novamente, desenvolverão, na grande maioria dos casos, um quadro moderado; a segunda, entre os não vacinados, que representam entre 80% e 90% dos pacientes com infecções graves, internações e óbitos Stephane de Sakutin / AFP - 25/11/2021

A OMS (Organização Mundial da Saúde) informou na quinta-feira (9) que a imunidade proporcionada pelas vacinas contra a Covid-19 se estende por até seis meses após a segunda dose aplicada, ou a dose única, como no caso da Janssen Flipar

A pandemia do novo coronavírus levou pelo menos 100 milhões de crianças à pobreza, 10% a mais desde 2019, de acordo com um relatório do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) divulgado na quinta-feira (9), que afirma que esta é "a maior ameaça em seus 75 anos de história" ARSHAD ARBAB/EFE/EPA

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, anunciou na segunda-feira (6) que todos os funcionários do setor privado da cidade serão submetidos a vacinação obrigatória contra a Covid-19 a partir de 27 de dezembro. A medida é ainda mais rigorosa do que a do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que ordenou vacinação obrigatória para todos aqueles que trabalham em empresas com mais de cem pessoas Freepik

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, participou na terça-feira (7) de uma cúpula virtual com seu homólogo russo, Vladimir Putin, para tratar da escalada das tensões na Ucrânia. A Casa Branca divulgou um comunicado no qual revela que o democrata expressou suas preocupações e ameaçou Putin com fortes sanções. O presidente russo, por sua vez, denunciou ao presidente dos EUA o potencial militar crescente da Otan em suas fronteiras devido ao seu apoio à Ucrânia e pediu "garantias" de que a Aliança Atlântica não se expandirá para o leste

Casa Branca / Divulgação via AFP - 7.12.2021

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou na quarta-feira (8) um endurecimento das restrições para conter a propagação da variante Ômicron do coronavírus, incluindo o retorno ao trabalho remoto a partir de segunda-feira (13). "Cada vez está mais claro que a Ômicron se propaga muito mais rápido do que a variante anterior, a Delta", com 568 casos identificados até agora no Reino Unido e uma cifra real "certamente muito maior", disse Johnson durante coletiva de imprensa Parlamento Britânico / Divulgação via AFP - 20.10.2021

Quinze dias após a OMS (Organização Mundial da Saúde) ser notificada sobre a descoberta da variante Ômicron, o número de novos casos de Covid-19 registrados na última semana na África do Sul aumentou 255%. A informação foi divulgada na quinta-feira (9) pelo braço regional da organização, que afirmou que entre as infecções há casos provocados pelas variantes Delta e Ômicron

Rodger Bosch/AFP 8.12.2021

A busca desesperada para chegar aos Estados Unidos foi responsável por uma nova tragédia: 54 migrantes centro-americanos morreram em um acidente de caminhão no sul do México. "Lamento profundamente a tragédia causada pelo capotamento de um caminhão em Chiapas que transportava migrantes centro-americanos. É muito doloroso. Abraço as famílias das vítimas", escreveu no Twitter o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador

Sáshenka Gutiérrez/EFE - 16.11.2021

Não deveria existir, e ainda assim, b Cen (AB)b, um planeta gigante do tipo super-Júpiter, orbita um sistema estelar muito massivo na constelação de Centauro, de acordo com um estudo divulgado na quarta-feira (8). O par de estrelas, apelidado de "b Cen", pesa muito, com uma massa de seis a dez vezes a do Sol. Até agora, nenhum planeta havia sido detectado em torno de um sistema estelar de mais de três massas solares

L. Calcada/European Southern Observatory/AFP - 8.12.2021

O Google divulgou na quarta-feira (8) os rankings das Buscas do Ano 2021, que elencam as tendências de pesquisa que mais despertaram o interesse do brasileiro nos últimos 12 meses nas mais diferentes categorias. Na categoria "geral", a cantora Marília Mendonça, morta em novembro em um acidente de avião, foi o assunto que mais gerou a curiosidade do brasileiro em 2021. Na sequência, aparecem Eurocopa, Palmeiras, Libertadores e Brasileirão

Reprodução/Instagram