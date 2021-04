Reforma ministerial e novo recorde de covid são destaques

O presidente Jair Bolsonaro trocou seis ministros na última segunda-feira. Mas a demissão do ministro da Defesa provocou também a mudança dos comandantes das Forças Armadas. Outros destaques da semana foram os novos recordes de mortes causadas pela covid-19 e o anúncio do início do pagamento do auxílio emergencial, que começará na terça-feira (6). Veja essas e outras notícias que marcaram a semana Marcos Corrêa/PR-31/03/2021

O Brasil registrou 3.769 mortes por covid nesta quinta-feira (1°), segundo dados enviados pelos estados ao Ministério da Saúde e ao Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde). O número de novos casos diagnosticados foi de 91.097.A média móvel de óbitos dos últimos 7 dias chegou a um novo recorde ao registrar 3.117, ultrapassando pela primeira vez a marca de 3 mil. A maior havia sido registrada ontem (31), com 2.977 Miguel Schincariol/AFP - 31.03.2021

A vacinação de idosos de 68 anos começa nesta sexta-feira (2) e, segundo o governo do Estado, cerca de 340 mil pessoas nesta faixa etária devem ser vacinadas. Inicialmente, a vacinação havia sido anunciada para o dia 5 de abril, mas a data foi antecipada após a liberação de novas doses de CoronaVac GUILHERME DIONíZIO/ESTADÃO CONTEÚDO -25.03.2021

"Tem um mês e meio que não comemos carne, só arroz, feijão e ovo. Nem dinheiro pro pão eu tô tendo. Peguei R$ 50 com o vizinho para comprar leite, mas é pra uma semana sim e a outra não", revela a diarista Sandra do Prado, de 49 anos, moradora de Heliópolis, a maior favela de São Paulo. Ela perdeu o emprego, tem depressão e faz faxina e passa roupa a cada 15 dias. No quarto, cozinha e banheiro, ela mora com a filha de 15 anos e o marido. O salário que ele recebe como montador de academia é o suficiente para pagar o aluguel e algumas contas. Não sobra nada para a alimentação Divulgação / UNAS

A cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, registrou seu primeiro caso com uma variante parecida com cepa da África do Sul. O caso foi confirmado nesta quarta-feira (31) durante uma coletiva no Palácio dos Bandeirantes. "Houve a identificação de um caso da variação sul-africana. Não é uma variante nova, mas é nova no Brasil. Não temos ainda mais detalhes sobre esse caso, é a informação que recebi até o momento", explicou Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus CADU ROLIM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 31.03.21

No mês em que o Brasil vive seu pior momento na pandemia de covid-19, a cidade de São Paulo chegou à marca de 10% de sua população vacinada contra o vírus com pelo menos a primeira dose. Entre as mais populosas metrópoles latino-americanas, o município é, em números absolutos, o segundo que mais imunizou seus habitantes. À frente da capital paulista está Santiago, no Chile, à frente dos índices de vacinação na América Latina, com 2,5 milhões de vacinados entre uma população municipal de 7,1 milhões de pessoas Willian Moreira/Futura Press/Estadão Conteúdo - 30.03.2021

Um adolescente de 13 anos invadiu, na tarde desta segunda-feira (29), as dependências do Colégio Dom Bosco, no bairro Santa Catarina, próximo ao centro de Americana, no interior de São Paulo, supostamente para tentar matar a diretora da escola. Segundo informações do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) de Piracicaba, que atende as cidades da região, uma pessoa teria percebido a chegada do garoto à escola e acionado a Polícia Militar Reprodução

Após a pressão de parlamentares e empresários, o chanceler Ernesto Araújo pediu demissão do Ministério das Relações Exteriores. Para o lugar de Araújo, Bolsonaro escolheu o embaixador Carlos Alberto Franco França Joédson Alves/EFE - 17.03.2021

A saída de Araújo abriu espaço para uma ampla reforma ministerial. A dança das cadeiras alterou a posição de nomes do governo. Braga Neto deixou a Casa Civil para assumir o Ministério da Defesa no lugar de Fernando Azevedo. O Ministro Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo da Presidência da República assumiu a Casa Civil. Cotado para uma vaga no Supremo, André Mendonça deixou o Ministério da Justiça e foi colocado na Advocacia Geral da União

Ueslei Marcelino/Reuters - 31.03.2021

A saída repentina de Fernando Azevedo e Silva do Ministério da Defesa resultou ainda na troca de comando dos chefes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Ao escolher os substitutos, o presidente respeitou as determinações das Forças Armadas e selecionou os nomes por ordem de antiguidade Marcos Corrêa/PR - 31.03.2021

O governo confirmou que a nova rodada do auxílio emergencial começará a ser paga em 6 de abril com valor médio de R$ 250. Mulheres chefes de família receberão R$ 375 e pessoas que vivem sozinhas, R$ 150. A consulta dos beneficiários pode ser feita pelo Portal de Consultas da Dataprev Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O desemprego manteve a trajetória de alta no trimestre encerrado em janeiro e passou a atingir 14,2% da população, percentual equivalente a 14,3 milhões de trabalhadores. O volume de desocupados é o maior da história para um trimestre encerrado em janeiro Matheus Sciamana/Photo Press/Folhapress - 30.09.2020

Foram abertas 401.639 vagas de trabalho com carteira assinada no Brasil no melhor mês de fevereiro para o mercado formal de trabalho desde 2010, de acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). As contratações elevaram em 1% o estoque de empregos com carteira no país Amanda Perobelli/Reuters

O gigantesco navio cargueiro Ever Given foi liberado no Canal de Suez na segunda-feira (29), depois de quase uma semana bloqueando a rota. Mais de 400 navios esperavam a liberação da rota para poder seguir viagem Suez Canal Authority/Handout via REUTERS - 29.3.2021

A rainha Elizabeth 2ª, de 94 anos, tomou a segunda dose da vacina contra covid-19 na última quarta-feira (31), segundo informações publicadas pelo jornal britânico The Sun. A rainha teria recebido a segunda dose do imunizante antes de participar do evento de comemoração da Força Aérea Real Australiana, seu primeiro compromisso presencial desde novembro do ano passado Steve REIGATE / AFP

Os paramédicos que atenderam George Floyd disseram que ele não estava respirando e não tinha pulso quando chegaram à cena de sua prisão e assassinato em maio do ano passado, em um depoimento na quinta-feira (1º) no julgamento do ex-policial Derek Chauvin por homicídio que acontece em Minneapolis (EUA). Chauvin é acusado de ter matado Floyd, depois de passar mais de 9 minutos ajoelhado em seu pescoço Reprodução via Reuters

A América Latina completou na quinta-feira (1) 100 dias desde o início da vacinação contra a covid-19, um período marcado por atrasos na distribuição de doses e com aumento de casos em países como Brasil e Chile. As vacinas não estão sendo distribuídas de forma eficiente, motivo pelo qual a Opas (Organização Pan-Americana de Saúde) pediu que este processo seja conduzido de forma mais igualitária Antonio Lacerda/EFE - 01/04/2021

A Apple, gigante da tecnologia norte-americana, completa 45 anos na quinta-feira (1). A empresa foi fundada pelo empresário Steve Jobs com a participação de seus colgas Steve Wozniack e Ronald Wayne. Desde a quase falência no final da década de 1990 até se tornar a empresa pública mais valiosa do mundo na década de 2010, a Apple passou por uma série de altos e baixos nas últimas quatro décadas e meia Wikimedia Commons

O japonês vencedor do Prêmio Nobel de Física Isamu Akasaki, recompensado em 2014 por ser o pioneiro em iluminação LED com eficiência energética, uma arma contra as mudanças climáticas e a pobreza, morreu aos 92 anos, informou sua universidade na sexta-feira (02). O cientista morreu de pneumonia na quinta-feira de manhã em um hospital da cidade de Nagoya TORU YAMANAKA / AFP

Ambientalistas recolheram 2,1 toneladas de lixo no arquipélago de Galápagos em março. Em fevereiro, outras 2,5 toneladas foram coletadas do mar. Durante uma semana, 18 pessoas, incluindo guardas-florestais, voluntários, pescadores, junto com membros da organização Conservation International, com o apoio da Fundação Coca-Cola do Equador, fizeram a limpeza das ilhas Genovesa, Pinta e Santiago, que são mais distantes EFE/EPA/Galapagos National Park

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou na última segunda-feira (29) os resultados individuais do Enem 2020 (Exame Nacional do Ensino Médio), no entanto, muitos estudantes tiveram dificuldade para acessar o site. Segundo informações dadas pelo Instituto, os servidores do governo não suportaram o número de acessos Marcelo Casal Jr./Agência Brasil

Por maioria, o Supremo Tribunal Federal derrubou decreto do presidente Jair Bolsonaro que permitia ao governo indicar diretores-gerais interinos em Centros Federais de Educação Tecnológica quando o cargo estiver vago. Por dez votos a um, os ministros entenderam que a medida viola a autonomia dos institutos. A ministra Cármen Lúcia, relatora da ação movida pelo Psol, afirmou que a indicação de interinos pelo Ministério da Educação sem critérios claros 'substitui a atuação democrática da comunidade', 'suprime a gestão democrática da entidade de ensino' e pode 'restringir o pluralismo de ideias' Marcelo Camargo/Arquivo/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal informou na última quinta-feira (1) que o valor de R$ 162,6 milhões da Mega da Virada será integralmente destinado à Educação. Um apostador de São Paulo não compareceu no prazo de 90 dias para retirar o prêmio e o dinheiro será encaminhado para o Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior) Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Profissionais que estão na ativa nas escolas podem fazer a inscrição para receber a primeira dose da vacina contra a covid-19. O anúncio desta fase da vacinação foi feito pelo secretário de Estado da Educação, Rossieli Soares, na última quinta-feira (1°). A partir do dia 12 de abril professores, merendeiras, auxiliares de limpeza, cuidadores, diretores e vice-diretores, secretários de escola e coordenadores acima de 47 anos poderão ser vacinados Unip/Divulgação

Estudantes, educadores e pesquisadores lançaram um documento que chama a atenção para o "risco de apagão educacional" no Brasil. A carta, assinada por mais de 3 mil instituições e pessoas físicas, critica a queda de investimentos em educação, a falta de coordenação do governo federal para uma resposta aos impactos da pandemia e a "priorização de uma agenda estranha às urgências educacionais do país". Christiano Antonucci/Secom-MT