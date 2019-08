Governador do Paraná faz visita à Record TV Ratinho Júnior falou sobre seus 7 meses à frente do governo do Estado e também sobre sua taxa de aprovação

Marcelo Cardoso, Marcus Vinícius Vieira, Ratinho Júnior, Leonardo Petrelli e André Dias Edu Moraes

Na tarde desta sexta-feira (2), Ratinho Júnior, governador do Paraná, realizou uma visita de cortesia à Record TV. Acompanhado pelo presidente executivo do Grupo RIC Paraná, Leonardo Petrelli, o governador foi recebido pelo CEO do Grupo Record, Marcus Vinícius Vieira, pelo Vice-presidente administrativo, Marcelo Cardoso, e pelo Superintendente de Rede, André Dias.

Na ocasião, Ratinho Júnior fez um balanço dos 7 meses de sua gestão. Segundo um levantamento divulgado ontem (1), o governador é aprovado por 70,4% dos paranaenses, satisfação que ele atribui à redução da máquina pública instituída pela sua gestão, além dos investimentos privados e geração de emprego.

Sobre a popularidade alta, o governador disse: "Acredito que é o caminho de trabalho que nós estamos implantando no Estado do Paraná. Primeiro, diminuindo a máquina pública. Somos o Estado que mais diminuiu secretarias, de 28 para 15. Além dos investimentos privados que estamos atraindo para o Estado do Paraná. Conseguimos anunciar mais de R$ 15 bilhões em investimentos e isso é geração de emprego na veia do Estado. São 40 mil empregos novos no Paraná".