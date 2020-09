Governo cancela reunião de líderes para discutir vetos presidenciais

Cancelamento partiu do senador Eduardo Gomes Marcos Oliveira/Agência Senado - 09.06.2020

A pedido do líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB-TO), a reunião de líderes da Câmara e do Senado agendada para esta terça-feira (8) foi cancelada. O encontro foi marcado para discussão de vetos presidenciais pendentes de análise no Congresso, entre eles os do pacote anticrime e o da desoneração da folha de pagamentos.

O líder do PSL no Senado, Major Olimpio (SP), disse que um dos motivos para o cancelamento foi a falta de acordo sobre o veto da desoneração da folha de pagamentos.

A manutenção do benefício para as empresas até 2021 foi incluída no texto de uma medida provisória pelo Congresso. O governo, no entanto, defende a regra atual, que prevê que a desoneração valerá até o fim deste ano.

Para o líder da Rede no Senado, Randolfe Rodrigues (AP), o adiamento da discussão é uma ação "coordenada" entre o governo e o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para adiar a análise do veto.

"É uma ação do governo, claramente, para tentar empurrar com a barriga, mais uma vez, o veto da desoneração", disse. Para ele, há maioria para reverter o veto de Bolsonaro.

Também não há acordo em relação aos vetos à lei anticrime, bandeira do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. Entre os dispositivos vetados pelo presidente Jair Bolsonaro e que podem ser resgatados pelo Congresso, está o que triplica a pena para crimes contra honra quando são cometidos pela internet.