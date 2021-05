Governo de SP arrecada R$ 4,8 milhões em leilão de veículos

Brasil | Sara Santos do R7*

Maior parte dos veículos arrematados foi destinada a pessoas físicas, segundo os organizadores Arquivo pessoal

O governo do estado de São Paulo, através do DCTI (Departamento Central de Transportes Internos), leiloou nos dias 28, 29 e 30 de abril um total de 525 veículos, entre carros, motos, caminhões, utilitários e também sucatas pertencentes a sua frota. No total, foram arrecadados R$ 4,8 milhões.

Segundo Douglas Fidalgo, leiloeiro oficial responsável pelo evento, o leilão foi realizado apenas na forma online, pelo site, e foram disponibilizados veículos da PM (Polícia Militar), de secretarias do governo, da Assembleia Legislativa e de outras autarquias.

O resultado superou as expectativas da organização. Segundo Fidalgo, 90% dos veículos arrematados foram comprados por pessoas físicas. "Provavelmente para uso próprio ou para pequenos negócios", disse.

Consumidor final

''Normalmente, neste tipo de leilão, existem pessoas que arrematam um grande número de veículos para reformar e vender. Mas notei que, desta vez, prevaleceu um público que chamamos de consumidor final, que compra para seu uso próprio'', completou Fidalgo.

O carro mais barato do leilão foi um VW SpaceFox 1.6 GII, 2013/2014, flex, que foi arrematado por R$ 2,4 mil. Já o veículo mais caro foi um Fiat Ducato Multi (caminhonete/furgão), 2011/2012, a diesel, comprado por R$ 38,2 mil.

Segundo Fidalgo, o leilão deveria ter sido realizado no ano passado, mas devido à pandemia foi adiado diversas vezes. Como os investimentos tradicionais estão com baixa rentabilidade, muitas pessoas estão partindo para esse nicho de negócio.

Devido aos sites falsos, é preciso fazer pesquisa sobre a idoneidade do leiloeiro, sobre o bem a ser leiloado, tem que fazer um garimpo sobre o leilão Douglas José Fidalgo – Leiloeiro Oficial Jucesp 5

Por ser considerado o meio mais transparente e ágil de venda de bens, é cada vez maior a quantidade de pessoas que recorrem aos leilões para fazer negócios. É possível conferir outros tipos de leilões, como imóveis e materiais, através do escritório do leiloeiro pelos telefones: (11) 2653-8583 e (11) 2653-0553.

*Estagiária do R7, sob supervisão de Angélica Sales