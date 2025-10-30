Governo do Brasil amplia atendimento do ‘Agora Tem Especialistas’ no Paraná O Programa é uma iniciativa do Ministério da Saúde e do Governo Federal para reduzir o tempo de espera por atendimentos no SUS

O 'Agora Tem Especialistas' é uma iniciativa do Ministério da Saúde e do Governo Federal Portal EdiCase - Saúde

Ter acesso rápido a médicos especialistas já é uma realidade em todo o Brasil! O programa ‘Agora tem Especialistas’ está ampliando a rede de atendimentos no SUS e levando mais cuidado para milhões de brasileiros com:

Consultas, exames, cirurgias e tratamentos disponíveis em diversas áreas;

Fila de espera menor e diagnósticos mais ágeis;

Mais saúde e bem-estar para a população.

Com a união do Governo do Brasil, Ministério da Saúde, Estados e municípios, o atendimento especializado está chegando a quem mais precisa, em todas as regiões do país.

Saiba mais em gov.br/agoratemespecialistas ou baixe o app Meu SUS Digital para ter mais informações.

*Esta matéria é um oferecimento do Governo do Brasil.