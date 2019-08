Governo publica nesta quinta (29) decreto para proibir queimadas

A suspensão está relacionada às queimadas na região amazônica Folha de Pernambuco

O presidente Jair Bolsonaro vai publicar nesta quinta-feira (29) um decreto proibindo queimadas em todo o país durante um período de 60 dias, com o objetivo de proteger o meio ambiente.

A medida já estava em análise pelo Ministério do Meio Ambiente, e vai vetar o uso do fogo durante o período seco no País. A única exceção será o uso de fogo para controle fitossanitário e quando a queimada for autorizada por um órgão ambiental competente.

O decreto foi anunciado como mais uma medida a crise ambiental e diplomática pelo aumento das queimadas na Amazônia.

Mais cedo era discutido se o decreto seria restrito à área das unidades federais de conservação ambiental, pois há dúvida sobre a legalidade de uma eventual medida que abrangesse também áreas municipais e estaduais. A medida acabou tendo validade para todo o país.