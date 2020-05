Grupo Record presta homenagem aos 40 anos de fundação do Conar Conselho é referência mundial na autorregulamentação, um dos fatores que é base do crescimento e da competitividade da atividade publicitária no Brasil

João Luiz Faria Netto é o presidente do Conar Edu Garcia/R7 - 09.08.2018

O Grupo Record presta homenagem aos 40 anos de fundação do Conar (Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária). A entidade é conhecida pelos brasileiros pela ética e o equilíbrio na regulamentação sendo um dos órgãos mais importantes de nosso país.

Desde a experimentação do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, mesmo antes de ser uma entidade exclusiva, preza por sua aplicação dentro dos costumes da sociedade, inclusive, por denúncias dos consumidores.

O Conar é atualmente uma referência mundial na autorregulamentação, um dos fatores que acreditamos ser a base do crescimento e da competitividade da atividade publicitária no Brasil.

Nesta data, toda a diretoria da Record TV, suas emissoras próprias e afiliadas espalhadas pelo país, do portal R7.com e do Play Plus fazem reverências aos conselheiros e ao corpo técnico, de ontem e hoje, do Conar.

São Paulo, 06 de maio de 2020.

GRUPO RECORD