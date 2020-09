Homem que inspirou filme sobre a felicidade palestra em evento grátis Empresário Christopher Gardner, cuja história foi retratada no longa À Procura da Felicidade, com Will Smith, vai participar do RiseUp neste sábado

Chris Gardner será um dos palestrantes do evento RiseUp no sábado (26) Cabalar/EFE

O empresário e palestrante motivacional norte-americano Christopher Gardner será um dos participantes do RiseUp, um evento totalmente online e gratuito que será realizado no próximo sábado (26).

Gardner ficou famoso no mundo todo depois que teve sua história retratada no filme À Procura da Felicidade, com o ator Will Smith. A trajetória dele também se transformou em livro.

Hoje, escritor, investidor, corretor da bolsa e dono da Gardner Rich & Co, localizada em Chicago, Gardner teve a infância marcada pela ausência do seu pai, Thomas Turner, que reapareceu quando tinha 28 anos. Também teve de encarar os constantes abusos que a mãe, Bettye Jean Triplett, sofria do padrasto. Este ainda abusava fisicamente dos irmãos dele.

A ascensão social de Chris começou quando viu uma Ferrari no estacionamento do hospital em que trabalhava em São Francisco, nos Estados Unidos. Na ocasião, perguntou ao dono: "O que você faz? Como você faz?". O dono, então, respondeu: "Sou corretor". A segunda pergunta foi respondida com um gesto: esse mesmo homem mostrou um café que estava com o nome dele, Bob Bridges.

Ao conversar com Bridges, Chris descobriu que não precisava ter curso universitário para entrar no mercado de ações e que podia fazer estágios para adquirir a licença para trabalhar.

Em 1987, Chris Gardner fundou sua empresa Gardner Rich & Co na sua casa com um investimento inicial de US$ 10 mil dólares, a empresa cresce e ele vende parte minoritária recheando sua conta bancária com mais de US$ 300 milhões.

Na trajetória de sucesso, Chris compra duas Ferraris: uma vermelha, igual à de Bob Bridges, seu primeiro conselheiro no ramo dos negócios, e outra preta, que pertencia ao ex-atleta e ídolo do basquete Michael Jordan.

Sem esquecer as próprias raízes, Chris investiu cerca de US$ 50 milhões para ajudar em um projeto social de San Francisco. Hoje em dia, viaja com frequência para a África, onde conheceu o ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela. Além disso, cuida dos próprios negócios e se dedica a dar palestras motivacionais contando a sua vida para o mundo.

RiseUp

Em meio ao número alarmante de brasileiros desempregados durante a pandemia da covid-19, a Nitro 10X e a Evento RiseUp! uniram forças para realizar o RiseUp, um evento totalmente online e gratuito. A ação tem o objetivo de espalhar uma mensagem de superação e positividade.

No próximo sábado (26), executivos de sucesso internacional farão parte deste evento e irão compartilhar tudo que aprenderam ao longo de suas trajetórias. Durante seis horas, eles vão ensinar como desenvolver o pensamento certo para encarar tempos difíceis.

A inscrição é feita no site do RiseUp.

Além de Gardner, o evento terá a participação de Doug Nelson, T. Harv Eker, Pyero Tavolazzi, Marcelinho Crivella, Chris Gardner e Kaisser - veja o perfil de todos eles aqui.