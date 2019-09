Homicídios têm queda de 21,3% nos cinco primeiros meses de 2019 Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que, até maio, houve redução em comparação com o mesmo período de 2018 Brasil tem queda de 21,3% no número de homicídios em 2019

Número de homicídios caiu em 2019 A8SE

O Brasil registou queda de 21,3% no número de homicídios nos cinco primeiros meses de 2019 em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados, disponibilizados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, são da plataforma Sinesp com informações dos boletins de ocorrência de todos os estados e do Distrito Federal.

Todos os nove crimes registrados no Sinesp tiveram redução na comparação com 2018. Até maio, houve queda de 23,7% nos latrocínios — roubo seguido de morte —, de 11,9% nos estupros, 8,2% nas tentativas de homicídios e 2,2% nos crimes de lesão corporal seguida de morte.

Leia mais: Brasil tem 180 homicídios por dia e 75% são de negros, diz Atlas

O levantamento também aponta queda expressiva nos crimes de roubo à instituição financeira. Houve baixa de 38,4% em relação aos cinco primeiros meses de 2018. O Sinesp mostra que os crimes de roubo de carga (-24,9%), roubo de veículo (-26,7%) e furto de veículos (-10%) também seguem em queda.

Fórum Brasileiro de Segurança

Na comparação entre o ano passado e 2017, o Brasil também teve queda no número de mortes violentas. De acordo com os dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança, houve redução de 10,8% e 23 estados apresentaram indíces melhores. No país inteiro foram registrados 57.341 homicídios.

Em 2017, foram 30,8 ocorrências para cada 100 mil habitantes — métrica muito utilizada na divulgação de dados de criminalidade. Em 2018, 27,5. Em números absolutos, a redução é um pouco menor: 10,4%, de 64.021 pessoas para 57.341.

*Estagiário do R7, sob supervisão de Ana Vinhas