“Incêndio em Porto Alegre” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (05)

Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Brasil

Bombeiros precisaram intervir em incêndio na capital gaúcha Divulgação Grupo Med

O incêndio em Porto Alegre é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (05). Uma loja no centro histórico da cidade pegou fogo por volta das 15h. Nove funcionários trabalham no estabelecimento e conseguiram sair sem se ferirem.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 15h32 desta quarta.


Os estados que mais buscaram pelo termo “Incêndio Porto Alegre” foi Rio Grande do Sul e Santa Catarina, apontou o Google Trends. Confira:

Oferecimento: Google Trends.

