“Incêndio em Porto Alegre” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (05)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
O incêndio em Porto Alegre é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (05). Uma loja no centro histórico da cidade pegou fogo por volta das 15h. Nove funcionários trabalham no estabelecimento e conseguiram sair sem se ferirem.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 15h32 desta quarta.
Os estados que mais buscaram pelo termo “Incêndio Porto Alegre” foi Rio Grande do Sul e Santa Catarina, apontou o Google Trends. Confira:
Oferecimento: Google Trends.