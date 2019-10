Incêndio na Chapada da Diamantina (BA) atinge grandes proporções

Do R7, com Agência Estado

Veja a galeria completa Equipe com 30 bombeiros atua no combate às chamas na região Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

Um incêndio de grandes proporções atinge um trecho de vegetação na Chapada da Diamantina, na Bahia.

O fogo abrange parte do território das cidades de Livramento de Nossa Senhora e Rio de Contas, além de uma região limítrofe entre os municípios de Lençóis, Palmeiras e Iraquara.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou no sábado, 19. Uma equipe de 30 homens da corporação atua no combate às chamas na região.

Em Livramento, o incêndio acontece próximo à Cachoeira do Véu de Noiva, ponto turístico do local. Junto com Rio de Contas, os municípios formam, ao sul da Chapada o chamado Circuito do Ouro, em referência à descoberta de jazidas do mineral, no fim do século 17.

O Corpo de Bombeiros informou que aeronaves têm sido usadas na operação para debelar o fogo, pois o acesso aos focos de incêndio é difícil por causa da densidade da vegetação.

Carros para transporte dos bombeiros, além de instrumentos como enxadas foices e facões são usados por quem faz o trabalho em terra.

Ainda não é possível saber o tamanho da área consumida pelo incêndio e se regiões de proteção ambiental foram afetadas.

As causas do fogo não foram divulgadas, mas a Chapada vive um período chamado de temporada do fogo, que começa em agosto e vai até o fim do ano.

A época é marcada pelo clima quente e seco, além das queimadas feitas por produtores rurais locais como forma de "limpar" os terrenos para cultivo. Aliados, os fatores potencializam a ocorrência de incêndios.