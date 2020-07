‘Isso, faz essa carinha de filha da puta’, diz desembargador em sessão

Desembargador em sessão virtual do TRT em Santa Catarina Reprodução

Um desembargador proferiu um xingamento durante sessão virtual do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (Santa Catarina) na quarta-feira (29). José Ernesto Manzi, da 3ª Câmara do TRT, afirmou “isso, faz essa carinha de filha da puta”.

A fala se deu alguns segundos após a advogada Roberta Neves fazer sua sustentação. Manzi havia passado a palavra a desembargadora relatora para o prosseguimento da sessão e, em seguida, falou o palavrão.

Rapidamente, o desembargador colocou a mão sobre a boca e desligou o microfone, que havia ficado ligado. Apenas pelas imagens não é possível afirmar se ele se referia ou não a alguma das pessoas envolvidas no julgamento.

O caso viralizou nesta quinta-feira (30) e circula em redes sociais e no Whatsapp. O vídeo da sessão está disponível na página do TRT no Youtube (veja abaixo) e o trecho com o palavrão se dá após 3 horas e 34 minutos do início.

O episódio aconteceu menos de duas semanas após um desembargador de São Paulo ter sua conduta debatida em nível nacional após ele humilhar um guarda que o abordou cobrando o uso de máscara em Santos, no litoral de São Paulo.

O R7 procurou o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região e a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), seccional de Santa Catarina, e aguarda possível manifestação dos órgãos.