João Chagas Leite é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (11). O cantor era um dos principais símbolos do nativismo gaúcho e morreu aos 80 anos. O artista estava internado em um hospital em Erechim (RS) e combatia um câncer.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 13h00 desta terça.
Os estados que mais buscaram pelo termo “João Chagas Leite” são: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, apontou o Google Trends. Confira:
