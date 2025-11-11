Logo R7.com
João Chagas Leite é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (11)

Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Brasil|R7 Conteúdo e Marca

Músico João Chagas Leite, autor de 'Desassossegos', morre aos 80 anos Instagram / Reprodução / CP

João Chagas Leite é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (11). O cantor era um dos principais símbolos do nativismo gaúcho e morreu aos 80 anos. O artista estava internado em um hospital em Erechim (RS) e combatia um câncer.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 13h00 desta terça.


Os estados que mais buscaram pelo termo “João Chagas Leite” são: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, apontou o Google Trends. Confira:

Oferecimento:Google Trends.

Últimas


