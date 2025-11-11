João Chagas Leite é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (11) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Músico João Chagas Leite, autor de 'Desassossegos', morre aos 80 anos Instagram / Reprodução / CP

João Chagas Leite é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (11). O cantor era um dos principais símbolos do nativismo gaúcho e morreu aos 80 anos. O artista estava internado em um hospital em Erechim (RS) e combatia um câncer.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 13h00 desta terça.

Os estados que mais buscaram pelo termo “João Chagas Leite” são: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, apontou o Google Trends. Confira:

Oferecimento:Google Trends.