Juiz absolve Temer por conversa com Joesley Batista no Planalto "O fato narrado, evidentemente, não constitui crime", decidiu Marcus Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal Temer

Temer era investigado na ação por obstrução de justiça Adriano Machado/Reuters - 6.12.2017

O juiz federal Marcus Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, decidiu nesta quarta-feira (16) pela absolvição do ex-presidente Michel Temer no caso sobre as conversas gravadas por Joesley Batista em um encontro entre os dois no Palácio do Planalto, em março de 2017.

"Julgo improcedente a ação para fim de absolver sumariamente o réu Michel Miguel Elias Temer, tendo em vista que o fato narrado, evidentemente, não constitui crime", escreveu o juiz na decisão que arquiva o processo.

A denúncia em questão foi apresentada pelo MPF (Ministério Público Federal) e responsabilizava Temer pelo crime de obstrução de justiça devido ao "embaraço à investigação relativa a crimes de organização criminosa".

Na gravação feita por Joesley com um gravador guardado no bolso do paletó, Temer supostamente avaliza a compra do silêncio do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ) ao dizer a frase "tem que manter isso, viu?" após uma fala o empresário sobre os pagamentos realizados a Cunha.

Na avaliação de Bastos, a denúncia contra Temer "transcreve o mesmo trecho do áudio sem considerar interrupções e ruídos, consignando termos diversos na conversa, dando interpretações própria à fala dos interlocutores'.

Para o juiz, ao desconsiderar as interrupções da conversa o MPF não permitiu a compreensão completa da conversa entre Temer e Joesley.