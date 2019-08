Justiça decide manter preso os 4 suspeitos de invadir celular de Moro

Márcio Neves, do R7

Gustavo (dir) e Walter estão entre os presos na operação Reprodução

A Justiça Federal de Brasília atendeu o pedido da Polícia Federal e decidiu nesta quinta-feira (1º) manter presos os quatro suspeitos de ter invadido o celular do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e outras autoridades do executivo e do judiciário.

Na decisão do juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, ele converte a prisão temporária, que tem prazo de 10 dias, dos três homens e da mulher, em prisão preventiva, que não tem prazo.

Sendo assim, Walter Delgatti Neto, Gustavo Souza, Danilo Marques e Suelen Priscilla de Oliveira, que estão detidos em Brasília desde a semana passada na sede da Polícia Federal, em Brasília, continuam presos e com a expectativa de que sejam transferidos para uma penitenciária.

O R7 procurou os advogados dos suspeitos para comentar a decisão da Justiça. O advogado Ariovaldo Moreira, que defende Gustavo Souza e Suelen Priscilla, afirmou que só deve se manifestar nesta sexta-feira. O advogado dos outros suspeitos não responderam o contato da reportagem até a publicação deste texto.