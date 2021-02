Lira diz que levará amanhã à CCJ texto da reforma administrativa

A- A+

Arthur Lira promete agilizar discussão sobre reforma administrativa REUTERS/Adriano Machado 02/02/2021

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), prometeu em seu Twitter levar amanhã, terça-feira (9), o texto da reforma adminsitrativa à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).

Será, segundo suas palavras, o primeiro pontapé para a discussão da matéria. "Estou me comprometendo a fazer a discussão e levar para o plenário", afirmou.

A reforma, uma das prioridades apontadas por Lira em sua posse, promete mudar regras para novos servidore públicos, eliminar cargos e reduzir privilégios da categoria.

Estarei encaminhando amanhã para a CCJ a reforma administrativa como o primeiro pontapé para a discussão dessa matéria. Estou me comprometendo a fazer a discussão e levar para o plenário. — Arthur Lira (@ArthurLira_) February 8, 2021

Lira também defendeu em outro post a retomada dos pagamentos do auxílio emergencial no país. Ele quer discutir com o Senado e com o governo federal a melhor maneira de voltar com o benefício sem comprometer o teto de gastos da União.

Veja mais: Em documento, Lira e Pacheco defendem retorno do auxílio

Em seu tuíte ele ainda sugeriu um crédito a empresas que criam empregos, mas não deu mais detalhes.

Vamos com o Senado e o Executivo discutir e construir uma política de auxílio viável p/ quem mais precisa. Devemos incluir também crédito p/ apoiar quem gera emprego. Sempre respeitando o teto. Mas está cada vez mais claro que a porta de saída da pandemia é acelerar a vacinação. — Arthur Lira (@ArthurLira_) February 8, 2021