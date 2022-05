‘Luau FJU - Jovem Nota 10’ reúne 75 mil pessoas em Salvador (BA) Com apresentações de música e dança, jovens aprenderam 10 dicas para mudar de vida

Brasil | Do R7

A- A+

No último domingo (22), a Força Jovem Universal (FJU) realizou o “Luau FJU - Jovem Nota

10” na cidade de Salvador (BA). O evento reuniu cerca de 75 mil pessoas no Farol da Barra,

um dos cartões-postais mais famosos da capital baiana.

Em meio às apresentações de música, dança, capoeira e atividades recreativas, o Luau

FJU teve como objetivo estimular os jovens soteropolitanos a avaliar suas atitudes,

mostrando a eles que escolhas certas trazem consequências positivas para suas vidas. Ao

longo do show, foram passadas 10 dicas para o jovem ser “Nota 10”.

Evento no Farol da Barra em Salvador contou com apresentações de capoeira Divulgação

De acordo com levantamento da Defensoria Pública da Bahia, o núcleo familiar de um terço

dos jovens que cumprem medidas socioeducativas pela prática de crimes no estado, é

composto apenas por mãe e irmãos, sem a presença paterna.

Felipe de Jesus Cerqueira, responsável pela FJU na Bahia, explica que, em Salvador, “o

índice de jovens envolvidos com o uso de drogas, no tráfico, suicídio e automutilação

aumentou. Muitos têm o seu futuro interrompido”.

Shows de dança marcaram o “Luau FJU - Jovem Nota 10” Divulgação

Para ele, a iniciativa ensinou o caminho para a transformação em “um jovem diferente, livre

dos males dos dias atuais, mostrando que é possível ser feliz de verdade”.

Alexandre Santos Soares, de 26 anos de idade, participou do “Luau FJU - Jovem Nota 10” e

avaliou que “o evento foi muito bom e diferente, com música, muita alegria e energia

positiva. O momento que mais chamou atenção foi o da reflexão, porque pude perceber

que, para ser um Jovem Nota 10, tenho que exercitar várias coisas que, até então, não

dava importância.”

Mantida pela Igreja Universal do Reino de Deus, a Força Jovem Universal está presente em

países das Américas, da Europa, da África, da Oceania e da Ásia. As ações do programa

social beneficiaram 2 milhões de pessoas em 2021