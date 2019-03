Do R7

Marcos Pereira coordenará frente parlamentar da indústria química Deputado avalia o convite como "prova" de que sua atuação no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços "rendeu frutos permanentes" Marcos Pereira

Pereira aceitou convite em encontro com a Abiquim Renato Costa/framePhoto/Folhapress - 23.03.2017

O deputado federal e ex-ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira (PRB-SP), será o coordenador político da FPQuímica (Frente Parlamentar da Química) na Câmara dos Deputados.

Pereira aceitou o convite nesta quinta-feira (13), durante encontro com diretores da Abiquim (Associação Brasileira da Indústria Química), entidade que prevê o aprimoramento das políticas públicas do setor para restabelecer a competitividade.

O deputado avalia o convite como uma "prova" de que sua atuação à frente do Ministério Indústria, Comércio Exterior e Serviços "rendeu frutos permanentes".

“Há ainda muito a fazer pela indústria nacional e agora posso contribuir de dentro do parlamento, na construção e defesa de leis importantes”, afirma Pereira.

Como ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira atuou, entre 2016 e 2018, próximo às entidades como a Abiquim. No período, ele lutou para desburocratizar e tornar o ambiente de negócios nacional mais atraente para as empresas do setor.

A frente que será coordenada por Marcos Pereira é presidida pelo deputado Alex Manente (PPS-SP) e defende uma indústria forte, o mercado crescente e a vocação do Brasil na área. Segundo o setor, existem 961 indústrias de produtos químicos de uso industrial no Brasil.