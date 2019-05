Marcos Pereira recebe medalha “Jerusalém de Ouro” "Estou convicto de que as contribuições do povo judeu na construção da nossa sociedade são sentidas por todos", disse Pereira ao ser homenageado Jerusalém de Ouro

Marcos Pereira recebeu prêmio das mãos de Bolsonaro e Shelley Divulgação

O deputado federal e 1º vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira (PRB-SP), recebeu nesta quarta-feira (22), das mãos do presidente Jair Bolsonaro e do embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, a medalha “Jerusalém de Ouro".

A homenagem foi concedida em evento que comemorou os 71 anos de fundação de Israel. O prêmio considera a “dedicação e compromisso na promoção do fortalecimento das relações entre os países, com a realização de ações humanitárias, filantrópicas, econômicas e sociais”. Marcos Pereira foi o autor da sessão solene que comemorou o aniversário de criação do país no Congresso Nacional.

Em seu discurso ao receber a medalha, o deputado afirmou ter uma "relação antiga e profunda com Israel" e lembrou já ter visitado o país por mais de 20 vezes. "Estou convicto de que as contribuições do povo judeu na construção da nossa sociedade são sentidas por todos, inclusive no campo da inovação”, disse Pereira.

“Algumas nações podem não manter relações com Israel, mas não deixam de reconhecer a sua capacidade tecnológica. Foi esse foco que permitiu surgir uma mentalidade de ousadia e de audácia. É um país que não olha para as dificuldades, mas para o futuro. Eles compreenderam que o desenvolvimento tecnológico é a chave para o progresso e para o respeito internacional”, completou o deputado durante a solenidade na Câmara.

O evento também homenageou Bolsonaro, que falou dos laços entre os países e de sua experiência pessoal em Israel durante a solenidade. "O que nos une a Israel é muito mais do que acontece hoje, são laços. Na minha primeira viagem a Israel, eu desci ao rio Jordão e foi uma refrigeração a minha alma", afirmou o presidente.

O embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, também comemorou a relação atual entre os países. "Esse momento pra Israel e o Brasil é fundamental. Os governos estão ainda mais alinhados do que estiveram antes. Como dizia Salomão, para dar passos à frente é preciso dar passos atrás e pegar um impulso. Pois este impulso chegou", destacou.