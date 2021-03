Marinha apreende embarcação estrangeira em pesca ilegal

A- A+

Forças armadas apreendem barco de pesca venezuelano, sem licença, em águas brasileiras

Um barco de pesca, de bandeira venezuelana, foi apreendido pelas Forças Armadas na última quinta-feira (18). A embarcação, que não possuía licença, realizava pesca ilegal em águas brasileiras e carregava três toneladas de pescado da espécie pargo.

O pesqueiro Dom Jacinto, com 15 tripulantes venezuelanos, foi apreendido em uma ação do Navio-Patrulha (NPa) Bocaina, da Marinha do Brasil, durante patrulha naval no litoral do Amapá.

A embarcação tentou fugir, mas foi interceptada e inspecionada por militares brasileiros, que assumiram o controle do barco e estão escoltando até o Porto de Santana (AP).