Mario Frias passa por cateterismo de emergência em Brasília Após procedimento, secretário especial de Cultura está em observação médica, no Hospital de Brasília, e se recupera bem

Brasil | Do R7

O secretário especial da Cultura, Mario Frias Divulgação/Record TV

A Secretaria Especial de Comunicação informou no início da noite desta quarta-feira (12) que o secretário especial da Cultura, Mario Frias, de 48 anos, passou por um cateterismo de emergência. O procedimento foi realizado no final da tarde, no Hospital de Brasília. "O secretário está em observação médica e se recupera bem", afirmou em nota a secretaria.

Em 11 de dezembro de 2020, Frias havia sofrido um princípio de infarto. O ex-ator foi internado no hospital Santa Lúcia Norte, na capital federal, e passou por um procedimento de cateterismo.

O cateterismo cardíaco pode ser realizado para diagnosticar ou tratar doenças do coração. O procedimento é feito com a introdução de um catéter na artéria do braço ou da perna, até o coração.

Frias está na secretaria desde maio, quando aceitou o convite para ser o novo secretário Especial da Cultura em substituição de Regina Duarte.