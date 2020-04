Mário Petrelli, fundador dos grupos RIC e ND, morre aos 84 anos O empresário estava internado em Florianópolis e sofreu uma parada cardíaca após um procedimento de endoscopia Mário Petrelli, fundador do Grupo RIC, morre aos 84 anos

Mário Petrelli foi um dos maiores empresários de comunicação do Brasil Divulgação/RIC TV

Morreu na tarde desta quarta-feira (22), em Florianópolis (SC), o fundador do Grupo RIC (Paraná) e do Grupo ND (Santa Catarina), Mário José Gonzaga Petrelli. O empresário estava internado no Hospital Baía Sul, para onde foi encaminhado após sentir-se mal em casa.

Petrelli sofreu uma parada cardíaca após um procedimento de endoscopia. Há cerca de um mês, ele havia passado por uma cirurgia bem-sucedida de implante de prótese no joelho.

O corpo do empresário será velado, nesta quina-feira (23), na capela do Divino Espírito Santo (Praça Getúlio Vargas, 212, no Centro de Florianópolis), das 8h às 11h. O enterro está marcado para às 14h, no Cemitério do Itacorubi.

O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, decretou luto oficial de três dias no Estado. “Petrelli deixa um legado de defesa da democracia e da liberdade de expressão em Santa Catarina.”

Ratinho Junior, governador do Paraná, também homenageou o empresário. “Mário Petrelli é um dos grandes homens do Brasil pela sua história como empreendedor, como ser humano e como o homem que tinha participação na vida política do Brasil muito respeitosa”.

A Record TV lamentou a morte e disse que o país perdeu "um dos maiores empresários de comunicação do Brasil" (veja a nota completa abaixo).

Trajetória na Comunicação

Mário Petrelli começou a carreira como executivo de seguros. Em 1975, o empresário entrou para o setor de comunicação, adquirindo duas rádios, uma em Curitiba (PR) e outra em Joinville (SC). Os negócios evoluíram constantemente no país, e o Grupo RIC se tornou o que é hoje: o segundo maior grupo de comunicação regional do Sul do Brasil.

No ano seguinte, em 1976, Petrelli voltou-se à televisão. A primeira oportunidade aconteceu em Santa Catarina, com uma concessão obtida em Chapecó – a TV Cultura, retransmissora da Tupi. O sinal entrou no ar em 1982, com o SBT, uma vez que a Tupi saíra do ar enquanto a Cultura estava sendo estruturada.

Naquele momento, Petrelli dava início ao seu ambicioso projeto televisivo, promovendo, desta forma, a divulgação de informação de excelente qualidade – o grande carro-chefe do Grupo RIC.

Visão de Negócio

Com uma carreira promissora na comunicação, Petrelli contou ainda com uma boa oportunidade de negócio. Em seu Estado, naquela época, haviam somente três emissoras de televisão: Globo (TV Coligadas, em Blumenau), Tupi (TV Cultura, de Florianópolis) e Bandeirantes (TV Eldorado, em Criciúma).

Sabendo de um desentendimento entre os sócios da Coligadas, o empresário decidiu unir um time de sócios e comprou a televisão. Entre eles estava João Saad, fundador do grupo Bandeirantes. A negociação incluiu ainda o Jornal de Santa Catarina, do mesmo grupo da Coligadas. A rádio Diário da Manhã, de Florianópolis, logo seria agregada às empresas de comunicação de Petrelli.

O bloco catarinense seria ampliado com a concessão da TV Barriga Verde (Bandeirantes), em Florianópolis, além de participações na TV Planalto, em Lages. Estava montado o Sistema Catarinense de Comunicação.

Investimento e Modernidade

Em meio a uma grande estruturação empresarial, o governo acabou cassando e eliminando a Tupi. Naquela época, as televisões de Petrelli tinham 400 funcionários. As transmissões foram garantidas com produção local e interna por longos e custosos oito meses.

Com o fim da Tupi, surgiu o SBT, em 1981, e a TV Manchete, em 1983. Com a concessão obtida seis anos antes, a TV Chapecó entrou no ar em 1982, retransmitindo o recém-criado SBT. Petrelli, então, investiu cerca de um milhão de dólares (valores da época) em moderníssimos equipamentos comprados nos Estados Unidos.

Convidado para a festa de inauguração, o amigo e concorrente Nelson Sirotski (do grupo RBS) se espantou com a modernidade da nova estação do interior, conta Mário: “Ele me chamou de maluco”.

Lei a nota de pesar da Record TV na íntegra

A Record TV lamenta profundamente o falecimento do fundador da Rede Independência de Comunicação, Mário Petrelli.

Afiliada a Record há mais de 30 anos, a RIC TV perde seu presidente emérito e um dos maiores empresários de comunicação do Brasil, que faleceu aos 84 anos, em Florianópolis, quando se recuperava de uma cirurgia cardíaca.



Expressamos nossas condolências aos familiares, amigos, funcionários e colaboradores do Grupo RIC.



São Paulo, 22 de abril de 2020

RECORD TV