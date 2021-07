Mega-Sena: confira os números sorteados deste sábado (10)

Ganhar na Mega-Sena é o desejo da maioria dos brasileiros. No entanto, em alguns casos o que era um sonho acabou virando caso de polícia. Por isso, o R7 separou os principais casos que ganharam repercussão na mídia. São assassinatos, brigas familiares e até apostadores que esqueceram de retirar seus prêmios milionários

Em 2005, Renné Senna passou de vendedor de doces à beira da estrada a ganhador de uma bolada de R$ 52 milhões na Mega-Sena depois de fazer uma aposta de somente R$ 1.



Doze anos mais tarde, Senna foi alvo de dois atiradores encapuzados que o alvejaram na frente de um bar em Rio Bonito (RJ). A então mulher do milionário, Adriana Ferreira Almeida Nascimento, foi apontada como mandante do crime e ficou conhecida como a viúva da Mega-Sena.



Condenada a 20 anos de prisão, Adriana foi retirada do testamento. Anderson Silva de Souza e Ednei Gonçalves Pereira, suspeitos de efetuar os disparos que mataram Senna, cumprem pena de 18 anos de prisão

Divulgação / Polícia Civil