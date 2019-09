'Michelle Bachelet está muito mal informada', afirma Ernesto Araújo

Ernesto Araújo se manifestou através do Twitter Dammer Martins/MRE - 09.07.2019

O chanceler Ernesto Araújo se manifestou no Twitter sobre as recentes declarações da Alta Comissária para os Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, acusando-a de estar "muito mal informada". De acordo com ele, a avaliação de Bachelet de que "o espaço democrático no Brasil está encolhendo muito" está equivocada pois "qualquer observador atento sabe que o Brasil vive uma democracia plena".

Veja também: Bolsonaro compara reforma da Previdência a quimioterapia

Araújo disse ainda que o que está encolhendo é o espaço da esquerda. "Talvez seja isso o que no fundo a preocupa", comentou o chanceler, que afirmou, ainda, que o espaço da esquerda está encolhendo porque cada vez menos brasileiros acreditam numa ideologia "que só nos deu corrupção e pobreza".

Bolsonaro

Na manhã desta quarta-feira (4), o presidente Jair Bolsonaro afirmou que Michelle Bachelet está "defendendo direitos humanos de vagabundos". Ele também atacou o pai da ex-presidente do Chile, morto durante a ditadura militar chilena em decorrência de torturas sofridas no cárcere.

"Senhora Michelle Bachelet, se não fosse o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, entre eles o seu pai, hoje o Chile seria uma Cuba", disse o presidente. Alberto Bachelet foi um brigadeiro-general da Força Aérea do Chile que se opôs ao golpe de 1973 do general Augusto Pinochet. Ele foi preso e submetido a tortura por vários meses até sua morte, em 1974.

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.