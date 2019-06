Militar preso com cocaína em avião da FAB devia condomínio

Manoel foi preso na Espanha Reprodução

Preso na Espanha com 39 kg de cocaína em voo da FAB (Força Aérea Brasileira), o segundo-sargento da Aeronáutica Manoel Silva Rodrigues não demonstra ter uma vida de ostentação e devia, até o início do mês, inclusive o condomínio.

Pagou o débito, de R$ 1.381,25, referentes a três parcelas do condomínio de um apartamento em Taguatinga, depois de ter sido cobrado judicialmente. Nesta quinta-feira (27), a Aeronáutica informou que a investigação sobre tráfico de drogas correrá sob sigilo.

Rodrigues, que é comissário de bordo, fazia parte da comitiva de 21 militares que acompanha a viagem de Bolsonaro ao Japão, onde participará da reunião do G-20. O avião da FAB em que estava o militar é usado como reserva da aeronave presidencial e, portanto, esta comitiva não fazia parte do mesmo voo que transportou o presidente. A droga foi encontrada em sua bagagem ao desembarcar em Sevilha, na Espanha, primeira etapa da viagem.

O imóvel de Rodrigues fica num condomínio com piscina e salão de festa, a cerca de 30 km do Palácio do Planalto. O apartamento está ocupado, mas os funcionários do prédio não disseram se o sargento vive no local e também se recusaram a interfonar, a pedido da reportagem.

O preço de uma propriedade no condomínio varia de R$ 150 mil a 210 mil (há opções de 2 e 3 quartos), e alugueis vão de R$ 1 mil a R$ 1,6 mil, de acordo com condôminos ouvidos pelo Estado. Nenhum deles disse conhecer o militar.

Conforme informações do Portal da Transparência, Rodrigues recebe, atualmente, salário bruto de R$ 7.298,10. Segundo estimativas de preços disponíveis em relatório do Unodoc (Escritório para Drogas e Crime da Organização das Nações Unidas), os 39 kg de cocaína encontrados na mala do sargento poderiam render cerca de R$ 5,8 milhões.

Além do imóvel em Taguatinga, o sargento seria proprietário de um apartamento na Asa Sul, em Brasília, onde hoje vivem a ex-mulher e dois filhos. Segundo vizinhos, ele já não mora no local há cerca de dois anos. Segundo moradores do prédio, Rodrigues é uma pessoa simples, calada, que não aparenta sinais exteriores de riqueza e costuma andar de moto, não com carrões importados. Eles se disseram surpresos com a notícia da prisão por tráfico de drogas. Uma moradora arriscou que o segundo-sargento poderia ter caído em "tentação". O vice-presidente Hamilton Mourão o chamou de "mula qualificada". Abordada pela reportagem na tarde de quinta, a ex-mulher do militar não quis comentar o assunto.

Sigilo

O Comando da Aeronáutica se recusou a informar se Rodrigues foi submetido a alguma vistoria antes de embarcar no avião oficial. Em entrevista a jornalistas convocada pelo Ministério da Defesa, o porta-voz da FAB, major-aviador Daniel Rodrigues Oliveira, afirmou apenas que a praxe é que tripulantes sejam revistados.

"O fato em si é objeto da investigação e corre sob sigilo. Existe um controle dos tripulantes e das bagagens", afirmou Oliveira, acrescentando que a vistoria inclui "raio-X e tudo aquilo que seja necessário". Ele, no entanto, não especificou quais medidas são essas.

'Live'

Bolsonaro também voltou ao assunto nesta quinta-feira ao afirmar em sua live semanal, que o militar pagará um "preço alto". "Se estivesse no nosso avião seria uma falha nossa, mas no meu avião até minha bagagem é revistada. Ninguém pergunta se deve revistar minha bagagem, sabe que tem de revistar e ponto final", disse o presidente. "Na primeira viagem nossa, ele deu azar, 'créu'. É melhor 'já ir' se acostumando. Porque conosco é assim", avisou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

