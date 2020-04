Ministério da Saúde já entregou respiradores para 9 estados Governo contratou a fabricação de 14 mil equipamentos por empresas brasileiras com um custo 35% mais barato do que os importados da China

Equipamentos são fabricados no Brasil, após força tarefa liderada pelo governo Divulgação/Senai

O Ministério da Saúde já entregou 230 respiradores para governos estaduais até as 17h30 desta segunda-feira (20). Os equipamentos são fundamentais para o tratamento de vítimas da covid-19 em estado grave e internados em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).

O estado do Ceará recebeu 35 equipamentos, e foi o estado que recebeu mais unidades até o momento. O Amazonas, que já registra um colapso em seu sistema de saúde, recebeu outras 25 unidades.

Já o estado do Acre recebeu 35 respiradores, os governos do Amapá, de Pernambuco e de Santa Catarina, 20 unidades. Já o estado do Rio de Janeiro recebeu 40 equipamentos e o do Espírito Santo, 10 unidades que irão equipar UTIs no combate à covid-19.

R$ 650 milhões em respiradores

Depois de cancelar um contrato de R$ 1 bilhão com uma importadora que compraria 15 mil respiradores na China, o ex-ministro da saúde Henrique Mandetta coordenou uma operação com fabricantes, fornecedores e bancos para subsidiar a produção destes equipamentos no Brasil.

Até o momento o governo brasileiro já assinou três contratos com empresas nacionais para a compra de 14.100 respiradores ao custo de R$ 650 milhões.

Os contratos preveem que eles devem ser entregues logo após o processo de fabricação e o prazo máximo dos contratos para entrega dos equipamentos é de 180 dias.

O cancelamento do contrato de importação já permitiu uma economia de cerca de R$ 350 milhões, principalmente devido a economia em relaçào ao câmbio, uma vez que os equipamentos chineses tem seu preço em dólar.