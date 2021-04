Ministério leiloa cinco aviões apreendidos do tráfico de drogas

O Ministério da Justiça e Segurança Pública realiza até o dia 31 de março o leilão de 37 itens de luxo apreendidos do tráfico internacional de drogas pela Polícia Federal durante a Operação Antigoon, através da fiscalização de contêineres dos portos do Rio de Janeiro, São Paulo e do Espírito Santo.

O leilão de joias, relógios e bolsas de luxo é totalmente on-line e feito pelo site. Caso todos os itens não sejam arrematados na primeira data, o leilão será estendido até o dia 7 de abril, com lances iniciais equivalentes a 80% do valor do bem. As peças, que estão no Rio de Janeiro, têm lances iniciais entre R$200,00 e R$ 10 mil.



Divulgação/ Ministério da Justiça