Ministério oferece aplicativo para acompanhar vacina em tempo real 

O aplicativo acompanha situação da vacina de cada cidadão CADU ROLIM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO-15/01/2021

O Ministério da Saúde disponibilizou o aplicativo Conecte SUS para o acompanhamento em tempo real da situação vacinal de cada cidadão brasileiro. Segundo o ministério, cada dose aplicada será registrada na carteira digital de vacinação do usuário, identificado por meio do CPF ou do CNS (Cartão Nacional de Saúde). Também serão registrados o tipo de vacina, seu lote de fabricação e a data em que foi tomada a dose.

"Com esta ferramenta, em virtude da possibilidade de uso de mais de uma vacina na imunização da população brasileira, será possível que o agente de saúde aplique a segunda dose da vacina correta na data prevista, assim como que evite que uma pessoa tome doses de vacinas de laboratórios diferentes, o que poderia acarretar eventos adversos desconhecidos e indesejáveis", afirma a pasta em nota.

Mas a falta do cadastro não impede que a pessoa seja vacinada. O uso do aplicativo não será obrigatório. Caso o paciente ainda não esteja cadastrado nas bases de dados do Ministério da Saúde, o profissional poderá registrá-lo no momento do atendimento, utilizando o CPF ou do CNS.

Indivíduos com comorbidades serão pré-cadastrados no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI). Aqueles que não tiverem sido pré-cadastrados poderão apresentar comprovante que demonstre o pertencimento a um dos grupos de risco (exames, receitas, relatório médico, etc.) no momento da vacinação.