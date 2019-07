Do R7

Ministro Paulo Guedes afirma que seu celular foi 'hackeado' Assessoria de imprensa do ministro comunicou que o aparelho foi invadido e solicitou que os contatos desconsiderem mensagens posteriores

Ministro Paulo Guedes pede que contatos desconsiderem mensagens Folha de Pernambuco

A assessoria de imprensa do ministro da Economia, Paulo Guedes, informou na noite desta segunda-feira (22), que o integrante do governo teve seu aparelho celular invadido por hackers.

Segundo a nota enviada, a comunicação do ministro pede que as mensagens sejam desconsideradas. "Amanhã, tomaremos as medidas cabíveis", diz o comunicado.

A notícia coincide com os comunicados do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e integrantes da operação Lava Jato na qual afirmaram que seus aparelhos sofreram invasões de hackers.