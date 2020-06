Moraes permite que advogados acessem inquérito das fake news

Do R7

Alexandre de Moraes é relator do inquérito no STF Nelson Jr./SCO/STF (10/03/2020)

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), assegurou o acesso de advogados de todas as partes aos autos do Inquérito 4781, que apura a propagação de notícias falsas, além de ofensa e ameaças a integrantes da Suprema Corte.

Em duas decisões, o relator da ação autorizou pedidos formulados pelo ministro da Educação Abraham Weintraub, pela deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) e por Reynaldo Bianchi Júnior, Allan Lopes dos Santos, Bernardo Pires Kuster, Edgard Gomes Corona, Luciano Hang, Marcos Domingues Bellizia e Otavio Oscar Fakhoury. Todos foram alvos da operação da PF (Polícia Federal) deflagrada na semana passada.

Leia mais: Moraes aponta 'mecanismo coordenado' de fake news

Agora, os advogados das partes terão conhecimento integral das investigações relacionadas a seus clientes e, em razão do caráter sigiloso dos autos, o acesso deverá ser previamente agendado junto ao gabinete do ministro e será fornecida cópia digitalizada, com aposição de marca d´água identificando o destinatário, que deverá manter o sigilo.