Moro agradece Senado e vê 'invasão criminosa' em conteúdos vazados Ministro da Justiça usou perfil no Twitter para destacar 'oportunidade para esclarecer fatos' sobre divulgação de conversas em aplicativo de mensagens sergio moro

Moro voltou a criminalizar ataque hacker a celular Jefferson Rudy/Agência Senado - 19.06.2019

O ministro da Justiça e Segurança Pública, o ex-juiz federal Sérgio Moro, usou o Twitter, nesta quinta-feira (20), para agradecer a ida ao Senado para explicar os diálogos vazados, supostamente com o procurador federal Deltan Dallagnol, sobre o andamento da Operação Lava Jato.

"Agradeço, aliás, aos Senadores e Senadoras a oportunidade para esclarecer os fatos alusivos à invasão criminosa dos celulares de agentes públicos e a sua divulgação sensacionalista", afirmou.

Sobre ontem. Agradeço, aliás, aos Senadores e Senadoras a oportunidade para esclarecer os fatos alusivos à invasão criminosa dos celulares de agentes públicos e a sua divulgação sensacionalista. https://t.co/IhvMZKymyI — Sergio Moro (@SF_Moro) June 20, 2019

Ontem, no Senado, Moro respondeu a perguntas dos parlamentares por cerca de 8 horas e meia. Entre vários assuntos, disse que o número do próprio celular tocou no aparelho dele e que, se houve irregularidade por parte dele, deixaria o cargo.