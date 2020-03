Morre aos 56 anos ex-ministro Gustavo Bebianno em Teresópolis 

Ex-secretário geral da Presidência sofreu infarto Walterson Rosa/Folhapress - 20.12.2018

O ex-ministro Gustavo Bebianno morreu aos 56 anos após ter um infarto fulminante na madrugada deste sábado em seu sítio em Teresópolis. Coordenador da campanha de Jair Bolsonaro em 2018, ele era pré-candidato a prefeito pelo PSDB no Rio.

As informações são do presidente estadual do PSDB no Rio, o empresário Paulo Marinho. Bebianno estava em casa com seu filho quando se sentiu mal, por volta das 4h, Ao ir ao banheiro tomar um remédio, ele desmaiou.

Bebianno foi levado para um hospital da cidade, onde morreu por volta de 5h30. Ainda não há informações sobre o velório. O PSDB lamentou publicamente a morte ex-ministro, assim como o governador de São Paulo, João Doria e o deputado federal Alexandre Frota.

Bebianno se foi e com ele muitas verdades .O desgosto da vida matou Bebianno . Para uns e outros hoje vai ter festa no Palacio .Para amigos e família a saudade , e para o Brasil uma voz importante que se calou . Triste @JulianLemosopb1 @PSDBoficial @PSL_Nacional @jdoriajr pic.twitter.com/jfBh528QJH — Alexandre Frota 77 (@alefrota77) March 14, 2020

Lamentamos profundamente o falecimento do ex-ministro Gustavo Bebianno. Nossa solidariedade aos familiares e amigos. — PSDB (@PSDBoficial) March 14, 2020

Com profundo pesar recebi a notícia da morte de Gustavo Bebianno. Seu falecimento surpreende a todos. O Rio perde, o Brasil perde. Bebianno tinha grande entusiasmo pela vida e em trabalhar por um País melhor. Meus sentimentos aos familiares e amigos nesse momento de dor. — João Doria (@jdoriajr) March 14, 2020

Planalto

Um dos coordenadores da campanha de Jair Bolsonaro à presidência, Bebianno durou pouco no governo. Pivô da primeira crise política da gestão Bolsonaro, ele foi demitido no dia 18 fevereiro do ano passado em meio acusações de irregularidades nas campanhas do PSL quando era presidente nacional do partido. A crise ganhou amplitude quando o vereador Carlos Bolsonaro, um dos filhos do presidente, o chamou de mentiroso e a declaração também foi reforçada pelo presidente.

