MPF: João Roberto Marinho sonegou impostos em compra milionária Denúncia mostra como cavalos de raça foram importados por empresas de fachada com valores declarados menores do que os pagamentos

Uma investigação do Ministério Público Federal revela que João Roberto Marinho, um dos donos do Grupo Globo, foi pego pela Receita Federal por sonegar impostos sobre uma importação milionária de um cavalo de raça para competições. A ação também descobriu aquisições suspeitas de outros compradores. A soma de todas as fraudes é de quase R$ 160 milhões.

João Roberto Marinho é vice-presidente das Organizações Globo José Patrício-29.09.2009/Estadão Conteúdo

Marinho é integrante da Sociedade Hípica Brasileira e sempre competiu como atleta amador. Mas o que pouca gente sabe é que o herdeiro do Grupo Globo teve o nome ligado a um esquema de fraude na importação de cavalos. A denúncia do MPF mostra como animais de ponta foram trazidos para o Brasil por empresas de fachada, muitas vezes com valores declarados bem abaixo daquilo que foi realmente pago.