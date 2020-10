MPT-MA vai investigar acidente que provocou morte em mercado

Quatro prateleiras caíram no mercado atacadista Reprodução

O Ministério Público do Trabalho do Maranhão vai instaurar inquérito civil para apurar o que provocou o acidente no Mix Mateus Atacarejo, no bairro Vinhais, em São Luís, na noite de sexta-feira. Uma funcionária morreu e outras oito ficaram feridas.

As imagens do acidente são impressionantes. Quatro prateleiras cheias de produtos despencam enquanto clientes e trabalhadores saem correndo para tentar se proteger.

O acidente ocorreu por volta das 20h15, quando o atacadista ainda estava lotado de clientes. Faltava pouco mais de uma hora e meia para o estabelecimento fechar as portas. Após o acidente, o cenário era de pilhas de alimentos sobre escombros de estruturas metálicas. Logo após o ocorrido, vídeos do acidente começaram a circular nas redes sociais.

Veja o momento exato da tragédia do supermercado Mateus na Curva do 90.

Imagens desesperadoras no Mateus da Curva do 90.

Vítima fatal

A funcionária morta no acidente é Elane de Oliveira Rodrigues, de 19 anos, natural de Vizeu (PA). Ela trabalhava como repositora no local há pouco mais de dois meses.

O Grupo Mateus confirmou a morte da funcionária. "É com profundo pesar que o Grupo Mateus vem a público se solidarizar com a família da colaboradora Elane de Oliveira Rodrigues que, infelizmente, faleceu no acidente ocorrido na loja Mix Atacarejo da Curva do 90, em São Luís nessa sexta feira, 02. De acordo com dados oficiais do Corpo de Bombeiros, até a madrugada deste sábado, 03, houve registro de 8 (oito) pessoas feridas sem gravidade e o óbito já citado."

A empresa lamentou o acidente e disse que “imediatamente, todas as autoridades de segurança pública do estado foram acionadas e prontamente iniciaram o trabalho de apoio e, neste momento, realizam o resgate e o socorro dos feridos.”

O Grupo informou também que o "time de gestores e colaboradores está acompanhando de perto os trabalhos das equipes de resgate e dando todo suporte solicitado para facilitar o trabalho das autoridades."

O trabalho de resgate dos feridos durou cerca de dez horas. Além do Corpo de Bombeiros, clientes que estavam no local e funcionários ajudaram de forma voluntária. Só às 6h40 deste sábado, as buscas foram encerradas.

Todas 41 lojas do Grupo Mateus em São Luís (Mix Atacarejo, Supermercados Mateus, Hiper Mateus, Camiño e Eletro Mateus) mantiveram as portas fechadas neste sábado em respeito às vítimas.