MST anuncia invasão de duas fazendas por 250 famílias na Bahia As duas áreas ficam região da Chapada Diamantina e seriam de propriedade da empresa Ferbasa

Brasil | Do R7

A- A+

MST anunciou invasão de suas fazendas na Bahia Reprodução/MST/Bahia

O MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) anunciou a invasão de duas fazendas na região da Chapada Diamantina, na Bahia, no último fim de semana. Segundo o site do movimento, centenas de famílias ocuparam as duas áreas.

Cerca de 100 famílias ocuparam a Fazenda Gentil, no município de Maracás, no dia 12. Outras 150 famílias estão na Fazenda Redenção, entre os municípios de Planaltino e Irajuba. O acampamento recebeu o nome de Estrela Vive.

A área é da empresa Ferbasa, segundo o MST, com terras que seriam destinadas à monocultura do eucalipto, mas que estaria falida.

De acordo com o movimento, essa é a décima sétima ocupação no estado neste ano de 2022. Os agricultores já teriam se organizado para a produção de alimentos e a construção dos barracos para moradia.