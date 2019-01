Municípios vizinhos a Brumadinho divulgam alertas à população Barragem administrada pela Vale se rompeu no início da tarde desta sexta-feira (25). Mineradora comunicou que funcionários trabalhavam no local Rompimento barragem Brumadinho

Prefeituras fazem alerta após rompimento de barragem Corpo de Bombeiros

Assim como Brumadinho, outros municípios da região metropolitana de Belo Horizonte estão emitindo comunicados de alerta à população em decorrência do rompimento da barragem na Mina Córrego do Feijão, pertencente à Vale.

Bolsonaro deve ir até Brumadinho, diz porta-voz

Devido a imagens que revelam o vazamento de um grande volume de rejeito de mineração, os moradores dessas cidades estão sendo orientados a se prevenir de qualquer incidente.

A prefeitura de São Joaquim de Bicas instruiu a população que vive às margens do Rio Paraopeba a evacuar a área por medida de segurança.

O município de Juatuba, que faz limite com Brumadinho, também emitiu alerta semelhante aos moradores do bairro Francelinos, por onde também passa o manancial.

O prefeito de Betim, Vittorio Medioli, divulgou um vídeo nas redes sociais e pediu atenção aos riscos de inundação. "Preste atenção para poder evacuar as casas caso as coisas fiquem muito sérias", recomenda Medioli no vídeo.

Em sua página no Facebook, a prefeitura de Esmeraldas emitiu um alerta para as comunidades de Padre João, Vista Alegre, Taquara, São José e demais localidades próximas ao Rio Paraopeba. "O curso d'água do Rio Paraopeba deve ser atingido e pode oferecer risco de contaminação da água e de acidentes que possam atingir a população ribeirinha".

O rompimento da barragem ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (25). A Mina Córrego do Feijão fica em Brumadinho. O município já havia publicado mais cedo uma mensagem nas redes sociais pedindo que os moradores fiquem longe do leito do Rio Paraopeba.