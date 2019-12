Na Rota do Tráfico: agentes flagram drogas no Porto de Santos Primeiro episódio de série mostra como o tráfico acontece num ritmo intenso e transforma Santos na principal conexão marítima com portos da Europa

Quadrilhas multiplicam as estratégias para despachar cocaína em toneladas Reprodução/JR

No primeiro episódio da série Na Rota do Tráfico, do Jornal da Record, veja como os traficantes operam no Porto de Santos (SP), o mais importante do país e por onde 30% das exportações do Brasil passam. Em meio à movimentação de contêineres e mercadorias legais, o tráfico de drogas acontece num ritmo intenso e transforma Santos na principal conexão marítima com portos da Europa. Em busca de lucros milionários, as quadrilhas multiplicam as estratégias para despachar cocaína em toneladas. Assista à reportagem: