Nenhuma aposta acerta as seis dezenas do concurso 2.529 da Mega-Sena Sorteio da loteria da Caixa Econômica Federal, realizado no sábado (15), teve as seguintes dezenas sorteadas: 05 – 57 – 56 – 59 – 32 – 03