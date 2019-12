Neste domingo (29), Universal inaugura sede própria em Teresina (PI)

No próximo domingo (29), às 18h, a Igreja Universal do Reino de Deus inaugurará a nova catedral de Teresina (PI), localizada na Avenida João XXIII, 770, no bairro Noivos. A abertura oficial da nova sede própria acontecerá com a reunião especial de inauguração, que será ministrada pelo Bispo Renato Cardoso para cerca de 6 mil pessoas.

O evento contará com a presença de autoridades, como o Prefeito de Teresina, Firmino da Silveira Soares Filho, o Vice-Prefeito, Luiz de Sousa Santos Júnior e o Governador do Piauí, José Wellington Barroso de Araújo Dias.

A Universal está presente em Teresina desde 1986. O atual templo, inaugurado em abril de 1998 comporta 1.300 pessoas. Entretanto, em razão do crescente número de fiéis e simpatizantes, foi necessário expandir e construir a nova sede.

Com as obras iniciadas em setembro de 2017, a nova catedral tem área construída de 9.810,61m² e capacidade para 2.240 pessoas sentadas. O templo oferece assentos para pessoas com necessidades especiais, mobilidade reduzida e obesos. Além disso, a nova catedral oferece estacionamento gratuito com vagas para 240 automóveis e 34 motos.

A nova sede da Universal no Piauí dispõe, ainda, de salão nobre com 200 poltronas, acomodação para crianças na Escola Bíblica Infantil (EBI), salas para os programas sociais e atividades administrativas, ambulatório e estúdios de rádio e TV.

Tecnologias utilizadas no novo Templo

O Templo dispõe de iluminação por LED, telhado com sistema termoacústico, sistema de ar condicionado equipado com compressores de elevada eficiência, sistema de automação do público que controla a iluminação da nave, o sistema de áudio e vídeo com painel de LED, e sistema de reuso da água de chuva. Juntas, elas proporcionarão maior conforto aos frequentadores, além de contribuírem com a redução do impacto ambiental a partir do melhor aproveitamento da energia elétrica e da redução das emissões de ondas sonoras para o espaço

urbano.

Localizada a 4 quilômetros do antigo prédio, a edificação situa-se numa área privilegiada, próxima aos principais shoppings da cidade, além de possuir fácil acesso pela localização central e pela farta disponibilidade de transporte público.

Agenda:

Inauguração da Catedral de Teresina (PI), com a presença do Bispo Renato Cardoso

Data: 29/12/2019 às 18h00

Local: Av. João XXIII, n 770 – Bairro Noivos