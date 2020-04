Nordeste concentra 41% das vítimas de homicídios dolosos no Brasil

Número de homicídios dolosos no Brasil caiu Divulgação/Polícia Civil

O Brasil registrou 39.776 homicídios dolosos (quando há intenção de matar) no ano de 2019, o que corresponde à média de 108 pessoas assassinadas por dia no país. O Nordeste concentra 41% do total das vítimas: 16.316, e é seguido pelo Sudeste, com 10.585 mortos (26,6% do total).

Centro-Oeste, com 3.281, é a região com menos vítimas de assassinatos no país. O Norte teve 5.169 pessoas mortas intencionalmente, e outras 4.425 foram vítimas no Sul do Brasil.

Leia também: SP chega a 100 mil homicídios em série histórica, iniciada em 2002

Considerando a taxa de homicídios por 100 mil habitantes — que serve para fazer a comparação entre locais com diferentes tamanhos populacionais —, Nordeste continua sendo a região mais violenta, com índice de 37,45, seguida por Norte (34,60), Centro-Oeste (29,27) e Sul (19,66). Sudeste tem a manor taxa: 13,25.

Os números do país apontam que houve uma queda de 19% no número de vítimas de homicídios no ano passado na comparação com 2018, quando houve 49.120 pessoas assassinadas. Os dados são da Sinesp (Sistema Nacional de Estatística de Segurança Pública), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

No anúncio das estatísticas, o ministro Sérgio Moro destacou a queda nos homicídios durante o primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, e deu "parabéns às forças federais, estaduais, distritais e municipais, aos respectivos Governos também".

De acordo com os dados de homicídios dolosos do ano passado, Bahia foi o Estado com mais vítimas, sendo um total de 5.005 pessoas assassinadas, com a taxa de 33,79 homicídios por 100 mil habitantes. O Estado teve 1.006 mortes a mais do que o segundo com mais vítimas, que é o Rio de Janeiro.

Já Pernambuco é o que tem a maior taxa de homicídio por 100 mil habitantes, atingindo a marca de 34,88, conforme os dados do Sinesp. Os 10 Estados com maiores taxas de homicídios do país estão nas regiões Norte e Nordeste. A taxa do Brasil é de 23,56.

Por outro lado, São Paulo tem a menor taxa do país: 6,38 homicídios por 100 mil habitantes. Com 2.906 pessoas assassinadas no ano passado, o Estado mais populoso do país é o quarto com mais vítimas de homicídios dolosos, atrás do Pernambuco, além do Rio de Janeiro e Bahia.