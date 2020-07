Nova diretoria do TJ-MG toma posse em Belo Horizonte

Desembargador Gilson Lemes toma posse Mirna de Moura/TJMG

O desembargador Gilson Soares Lemes tomou posse como presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), nesta quarta-feira (1), em solenidade transmitida ao vivo pela TV Assembleia e pela página oficial do TJMG no Facebook.

Em seu discurso, Lemes assumiu o compromisso de garantir a continuidade da prestação jurisdicional com celeridade em meio a pandemia, um momento que chamou de “dramático em nosso país”. O novo presidente clamou ainda pelo respeito à separação dos poderes e pela harmonia entre eles.

Em cerimônia restrita a cerca de 180 pessoas, estiveram presentes apenas os desembargadores que compõem o Tribunal Pleno, autoridades e parentes dos empossados, seguindo todas as recomendações de segurança sanitária.

O governador Romeu Zema participou por videoconferência e agradeceu o excelente trabalho prestado aos cidadãos mineiros pelo Judiciário local. Assistiram à posse também de forma virtual o presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha, e o procurador-geral de justiça de Minas, Antônio Sérgio Tonet.

Em sua despedida da presidência, o desembargador Nelson Missias de Moraes destacou o fortalecimento do relacionamento entre os Poderes e o crescimento qualitativo da Justiça durante a sua gestão. As principais realizações do biênio 2018-2020 foram destacadas em entrevista ao Estúdio News no dia 30 de janeiro, disponível no Youtube da Record News.